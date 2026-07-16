Políticas de prevención, el Guardian

La mejor forma de apagar un incendio es evitar que se pueda producir. Ahora que estamos en pleno verano, con proliferación de olas de calor, con temperaturas cada vez más altas en la Comunitat Valenciana, con el cambio climático asomando con toda su crudeza sobre nuestras vidas y con un ecosistema lastrado por la acción del hombre durante décadas es cuando las políticas de prevención cobran mayor relevancia en nuestro territorio. En Riba-roja de Túria somos muy conscientes de la importancia de poner en marcha mecanismos que nos ayuden a proteger mejor nuestro municipio ante un cambio climático que, a pesar de los incrédulos y negacionistas, supone una alteración de nuestro día a día. Ya nada es como antes. Debemos adaptarnos a la cruda realidad de un verano muy duro en el que los incendios serán, por desgracia, uno de los elementos a tener en cuenta. De hecho, el informe Copernicus confirmó hace unas semanas algo de lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo. El año pasado fue el tercero más cálido jamás registrado, con un 95 % del continente europeo con temperaturas superiores a la media, y con un trasfondo caracterizado por las sequías, el deshielo y las consabidas olas de calor. En Almería hemos asistido estos días a las graves consecuencias que se producen por los incendios en España, con una decena de muertos, personas desaparecidas y más de 6.600 hectáreas afectadas, además de 1.400 personas desalojadas. Por estos motivos, por evitar estas terribles consecuencias y por alejar cualquier atisbo de incendio, en Riba-roja de Túria pusimos en marcha hace ya varios años, junto a Paterna, el denominado proyecto Guardian. Un modelo pionero de gestión sostenible e innovadora del medio ambiente natural que garantiza la seguridad de los vecinos y las vecinas del parque fluvial del Túria y de la Vallesa de Mandor fue el principal motivo que nos unió en este ambicioso proyecto jamás visto en Europa. Presentado en el año 2018 en la convocatoria de las Acciones Urbanas Innovadoras, quedó como uno de los proyectos más valorados.

Más de 35 hectáreas preservadas, alrededor de 15.000 residentes en los diversos núcleos habitados resguardados ante cualquier contingencia y una protección sobre el valioso tesoro ambiental que poseemos en ambos términos municipales fueron algunas de las razones y argumentos que nos empujaron a poner en marcha todos los resortes de la administración para plasmar sobre la realidad aquello que, previamente, habíamos diseñado. Aumentar la resiliencia contra los incendios ha sido, desde el primer momento, nuestro máximo objetivo. La prioridad de cualquier gobernante debe ser la protección de sus vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de sus ecosistemas, uno de los ejes fundamentales que, ahora más que nunca, debemos incrementar como paso ineludible para garantizar un futuro habitable, próspero y sostenible. Sólo bajo estas premisas podremos garantizar lo que la naturaleza nos ha dado y ofrecido durante tanto tiempo.

El Guardian no son sólo los más de 80.000 metros cúbicos de agua regenerada que utiliza al año y que son distribuidos a través de más de 40 cañones estratégicamente colocados. Son el resultado de un ingente trabajo bajo el modelo de colaboración público y privada en el que se unieron, también, Hidraqua, Medi XXI, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y Cetaqua, además de los Ayuntamientos de Riba-roja de Túria y Paterna. Y, además, estamos preparando ya el Guardian II, con la extensión hacia la zona oeste de Mandor y la zona norte, con la ampliación al parque fluvial y a las urbanizaciones de València la Vella y els Pous.