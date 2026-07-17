De Mariano el sobrio a Marianico el corto

A los que tenemos cierta edad, la figura de Mariano el sobrio (beodo de los ochenta) nunca nos abandonará gracias al desaparecido maestro del humor Forges -Antonio Fraguas-, luego vino Mariano recortes (M. Rajoy), quien pasaba por un tipo de corte moderantista en lo político. Nada más lejos de la realidad, pues se acaba confundiendo lo parecido con lo real y al gran Forges con el genio de la literatura Borges, cual le comentó un concejal a don Jorge Luis recién obtenido el Cervantes: lo primero que hago cada mañana es leer su chiste. Algo más propio de nuestra tercera aparición mariana: Marianico el corto, del humorista Miguel Ángel Tirado, con su boina.

El Partido Popular, junto a sus siameses de Vox, más que PP debiera denominarse DD, es decir, derechona demagógica, sin proyecto ni cabezas que ejecuten algo más que su propia impotencia en forma de exabrupto. Así, mañana 18 de julio se rememora el 90 aniversario del golpe militar apadrinado por las derechas, la iglesia y la oligarquía económica, mientras estamos asistiendo al punto álgido en 2026 de la guerra judicial, por acción u omisión, al servicio de los mismos neorreaccionarios de antaño y sus obispos. A ello se ha sumado el expresidente Rajoy con su apoyo a la xenofobia que ha adoptado Alberto N. Feijóo: los españoles de Abascal primero.

Durante el campeonato mundial de balompié hemos alucinado gracias al presidente estadounidense Trump interfiriendo en las normas deportivas y en cambio normalizamos que un titular de juzgado de instrucción, ni siquiera magistrado de carrera, pueda influir en la política exterior española y variar la planificación de un viaje del gobierno a la cumbre del OTANATO en Turquía -Ankara- al prohibir la salida del país a la esposa del presidente Sánchez, tras dos años de errática investigación que no apoya el ministerio fiscal y causa hilaridad, cuando no sonrojo, en el mundo judicial europeo. Algo que suele acabar mal históricamente.

El Partido popular, nunca sin sus hijos de Vox, practica en política exterior la misma estrategia destructiva que sobre lo interno del reino español o, lo que es lo mismo, su receta de insidia que no es bloque, sino bloqueo institucional permanente, como acabamos de ver con la paralización este mes del nuevo tratado de amistad con la república francesa, aprobado en el congreso y encallado en el senado con un recurso ante el TC jurídicamente inane, pero que sirve a sus objetivos partidistas. Ni Pedro Sánchez asistiendo al 14 de Julio en París pudo tapar el enorme boquete racista abierto por un PP que ni enmienda ni se enmienda ante nuestros vecinos.

Por 'dañar' al gobierno, los populares están dispuestos a insultar a Francia (Rajoy puso la guinda podrida sobre el fútbol, tan sensible) y a todo el tejido socioeconómico y político plurinacional que apoya este nuevo tratado, sin importarles que los franceses sean nuestros principales compradores mundiales, aporten trece millones de visitantes, tengan la mayor red del Instituto Cervantes en el planeta, trescientos mil españoles residan allí como migrantes o millón y medio trabajen directamente con firmas francesas. ¡Qué es eso comparado con el pueril placer de pararle algo a Sánchez para a continuación decir que no se mueve! Unos monstruos. Y encima la antigua roja -ya casi blancos- elimina a los “bleus” del mundial balompédico. Vivaespaña.