La newsletter de Joan-Carles Martí: Días de fútbol

Querido lector, querida lectora:

El fútbol es la gran religión laica de nuestro tiempo. Juan Villoro sostiene que ser hincha es «una forma laica de ejercer la religiosidad»; Manuel Vázquez Montalbán lo llamó «una religión en busca de un Dios». No les faltaban motivos. El fútbol tiene templos, liturgias, cánticos, símbolos, mártires y milagros. Tiene fieles que peregrinan miles de kilómetros, creyentes que heredan la camiseta de sus padres y conversos que aparecen cuando la victoria parece cercana. También tiene herejes y enemigos irreconciliables.

Ninguna otra fe congrega durante tantas horas a tanta gente ante una pantalla ni consigue que medio planeta discuta simultáneamente. El Mundial es su gran ceremonia ecuménica. Durante unas semanas las fronteras vuelven a hacerse visibles y el fútbol demuestra que pocas actividades producen una apropiación sentimental tan intensa de los méritos ajenos.

España y Argentina disputarán este domingo una final. En València, el partido activa una memoria particular. Hay una generación de valencianistas, la mía, que vio a Mario Alberto Kempes marcharse al Mundial de 1978 como delantero del Valencia y regresar convertido en campeón, máximo goleador y héroe nacional. Argentina derrotó a Países Bajos por 3-1, con dos goles del Matador en la final.

Kempes era el delantero de Mestalla, el futbolista que veíamos cada domingo, el argentino de melena indomable que había convertido el área en su territorio. Durante mucho tiempo, Argentina tuvo en València el rostro de Kempes. Su Mundial también fue un poco nuestro. Esa apropiación sentimental explica mejor el poder del fútbol que cualquier tratado sociológico.

Pero quizá lo más significativo sea comprobar hasta qué punto el lenguaje futbolístico ha colonizado nuestra interpretación de la realidad. La política se juega en campo contrario, los gobiernos marcan perfil, la oposición busca el desgaste y los candidatos salen a ganar el partido. En la economía hay campeones, colistas, remontadas y empresas que juegan en otra liga. En el trabajo debemos formar equipo y cumplir objetivos. Incluso las relaciones personales se explican mediante fichajes, descartes, titulares, suplentes, prórrogas y finales anticipados.

Todo se ha futbolizado porque el fútbol reduce los conflictos a dos bandos, fija un marcador e identifica vencedores y derrotados. El problema aparece cuando trasladamos esa lógica fuera del estadio. Una sociedad no es una eliminatoria. La política no debería consistir en humillar al adversario; la economía no puede medirse solo por quienes encabezan la clasificación; y las relaciones humanas difícilmente prosperan cuando cada discrepancia se interpreta como una falta merecedora de tarjeta.

Los Mundiales no solo dejan recuerdos. También transforman ciudades y estadios. Mestalla fue remodelado para convertirse en sede de España 1982. Aquel campeonato alteró su graderío y su fisonomía. Casi medio siglo después, otro Mundial vuelve a proyectarse sobre el futuro del valencianismo.

València aspira a ser sede en 2030 en el Nou Mestalla. El Mundial que reformó el viejo campo podría ser sucedido por el que consagre el nuevo. De Mestalla al Nou Mestalla, de Kempes a la próxima generación, el fútbol vuelve a actuar como una religión capaz de movilizar multitudes y levantar sus propios templos.

Vivimos días de fútbol. Disfrutemos siempre de la emoción compartida. Pero recordemos, cuando termine la final y se apaguen los focos, que la vida no siempre necesita vencedores y vencidos, aunque últimamente parezca que todos estamos obligados a elegir camiseta.

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