Entre todas las dudas que envuelven la gestión del Consell en la Comunitat hay una certeza: la impronta de Vox. El golpe de gracia a la legislatura lo acaban de dar a través de la negociación de los presupuestos autonómicos con la “prioridad nacional”. Lo trascendente es el hecho de que un partido político con vocación mayoritaria, como es el PP, lo haya asumido. Porque la cuestión es lo que subyace bajo esta idea: “el principio inspirador” de las políticas en materia de servicios sociales y vivienda de la Generalitat Valenciana, dicen desde Vox. Es decir, establecer criterios discriminatorios por razón de la procedencia en relación con ayudas sociales o asistenciales y el acceso a la vivienda.

Algunas voces lo justifican desde la perspectiva de que muchas ayudas, bien sean de Ayuntamientos o de la propia Generalitat, ya establecen como requisito un tiempo mínimo de empadronamiento. Y es cierto. Pero una cosa es establecer esta condición como criterio administrativo para evitar solicitudes fraudulentas -lo cual se aplica con independencia de la nacionalidad- y otra como criterio ideológico en el sentido de “los españoles primero”. Ahí está la clave, porque se trata de un concepto político que sirve de alimento a la xenofobia, el catecismo de la nueva extrema derecha. ¿Acaso no será la migración de bajo poder adquisitivo o con menos recursos la que se verá afectada? ¿Cuál será el siguiente paso: definir la identidad nacional en términos biológicos y culturales, como hace el Frente Nacional francés?

Estamos ante un planteamiento que supone un cambio en el modelo de convivencia y en la concepción de las políticas sociales. Políticas que deberían estar orientadas por criterios de necesidad, vulnerabilidad y equidad, y no por el origen o la nacionalidad de las personas. El aspecto clave es que todo esto trasciende el ámbito de la gestión de las ayudas: representa una forma determinada de entender la sociedad, la ciudadanía y los derechos. Algo que no debería ser moneda de cambio en una negociación presupuestaria. Aceptar la “prioridad nacional” ha marcado un punto de inflexión en la política valenciana, al normalizar criterios de exclusión por razón del origen. Las políticas públicas, y especialmente las que tienen que ver con ayudas sociales, deben regirse por principios como la igualdad y la solidaridad. Principios a los que ha renunciado el Partido Popular.