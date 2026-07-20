¿Cuándo reventará la burbuja inmobiliaria?

Estamos inmersos en una burbuja inmobiliaria como en 2006, pero hay algunos inversores que hacen su trabajo y propietarios despistados empeñados en taparla. Es obvio que el origen es diferente. Aquella fue por una borrachera de crédito y la de ahora se debe a una demanda desbocada por un crecimiento muy fuerte de las ciudades por la llegada de inmigrantes.

Da igual cómo se ha formado. El hecho objetivo es que hay una desconexión total entre las expectativas de los vendedores y la capacidad de compra de la mayoría de la sociedad. Esta es la consecuencia: la oferta de viviendas en el mercado crece con fuerza en los grandes mercados.

En Madrid hay disponibles un 23 % más de pisos que hace un año, en València un 21 % y en Barcelona y Sevilla un 9 %. No es casualidad que las cuatro ciudades sean las áreas metropolitanas más pobladas de España. La mayoría de la gente no quiere vivir en esas ciudades por capricho, sino por necesidad. Los que pagan facturas tienen por costumbre buscar para vivir un sitio cercano a su trabajo.

Ojalá entiendan esto algunos de esos inversores que se pasan el día dándonos la vara y diciéndonos que nuestros hijos se van a tener que ir acostumbrando a vivir lejos de las ciudades de sus padres. Tengo claro que el negocio es el negocio, pero ya está bien de que nos vayan dando lecciones a todos mientras se forran con la vivienda.

La fiesta terminó

La buena noticia es que la música se ha acabado. Nora García, presidenta de la asociación valenciana de inmobiliarias (Asicval), reveló en marzo con datos que los compradores han dicho basta. Desde entonces, todos los datos objetivos confirman un enfriamiento del mercado que se está acelerando.

La venta de inmuebles sumó en mayo (último dato disponible) su quinto mes de caídas consecutivas. Según los registradores de la propiedad, la vivienda cayó en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía.

¿Tiene sentido que la venta de viviendas caiga con la demanda insatisfecha que hay? Totalmente. Los precios son tan disparatados que los bancos han cerrado el grifo y las operaciones no se pueden completar. Además, hay compradores que se han dado cuenta del engaño y ya no cuela.

Todo al premiun

Ante este panorama, promotoras y consultoras inmobiliarias han fiado el futuro al mercado premium, una estrategia cuestionable dado que la base histórica de la compra de vivienda son los jóvenes y la clase media. La buena noticia es que por ahí empieza a colapsar. Algunas inmobiliarias especializadas en la almendra central de Madrid han experimentado caídas de ventas del 50 %, según ha advertido el economista Gonzalo Bernardos. Sé que es Madrid, pero lo que pasa en la capital se reproduce en meses en mercados como el de València.

A la pregunta ¿cuándo estallará la burbuja inmobiliaria? Es cuestión de tiempo. ¿O es que creían que las subidas a doble dígito eran infinitas? Eso mismo pensaban los bancos en 2008 y no quiero recordar lo que pasó. ¡Que Dios les pille confesados!

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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