El Plan Especial del Cabanyal, ¡ya!, adecuado a 2026

El pasado 19 Junio 2020, reflexioné sobre El Plan Especial del Cabanyal, !ya¡, negro sobre blanco. Es evidente que Levante-EMV está insistiendo en sus publicaciones sobre El Cabanyal, con diferentes puntos de vista. El 27 de Mayo 2020, "Enhorabuena al Cabanyal"; el 12 de Junio la edil y vicealcaldesa afirma "Se ha salvado el Cabanyal-Canyamelar" y en la misma fecha, edicion digital, Josep Bartual recoge unas declaraciones de la citada Sandra Gomez expresando que el Ayuntamiento saldará otra deuda histórica con el Cabanyal, refiriendose sin duda a lo que Levante-EMV, el dia 13, titula "Las antiguas casitas de pescadores seran propiedad de las familias" (refiriendose a sus ancestrales poseedores). El mismo día 13, firmado por Hortensia Garcia, reconocida especialista en temas de El Cabanyal, publica en "El malecón perdido de Valencia", que el Ayuntamiento recorta alturas en el paseo marítimo y protege las últimas villas de Eugenia Viñes. Excelente y documentado articulo sobre los alrededores del Balneario Las Arenas, describiendo las residencias veraniegas construidas a principio del siglo XX, emulando el famoso malecón de La Habana, Cuba, para los baños de mar de aquella epoca, en edificios de renombrados arquitectos como Demetrio Ribes y con diferentes estilos.

Estas publicaciones y el mismo P.E.C., evidencian ciertas variaciones, a puntualizar. Así, que el Cabanyal se ha salvado nos congratula, si vemos lo que pretendia el P.E.P.R.I., del P.Popular, con su destructiva prolongación.

Pero veamos que el PEPRI (tambien con Canyamelar y Cap de França) solo destrozaba El Cabanyal.

Por eso es el nombre del actual expresado como, solo, "Plan del Cabanyal", re pristinando (volviendo a sus orígenes) el resto.

Reiterar que lo destinado a la piqueta, por el P.Popular era lo conocido como "zona cero" , incluido el inexplicable Bulevar San Pedro, con derribo de "La casa de la Palmera", el miramar de la calle Escalnte/plaza Lorenzo de la Flor y numerosos derribos (dejando solares) en calles Escalante, José Benlliure, Padre Luis Navarro, Progreso, Barraca, etc..

Añado que el PEPRI, ademas de abarcar Canyamelar, Cabanyal y Cap de França, destruía el Bloque Portuarios, la Casa dels Bous, la incomparable Lonja de Pescadores, Pavimar, Fabrica de hielo, etc., para llegar hasta el mar. Y es lo que se ha salvado.

Distinto es lo que tambien abarca el PEC, desde jardines del Doctor Lluch, B.Portuarios, el Clot, Pavimar, Eugenia Viñes, Paseo Maritimo e incluso las mismas playas de Valencia (,continuacion de la escollera ), la Malvarrosa, motivo de estudio en aquel momento.

Pues bién, en 2020 se hizo constar que "Ojalá se unifiquen criterios, que todos cedan y que se lleve a cabo el Plan Esecial del Cabanyal !¡¡ya!!..

Y en pleno 2026, hoy día de la fecha, está en estudio la que "ojalá" sea la definitiva (?) reforma que abarcará desde el novísimo Nazaret hasta La Malvarrosa, lindando con la moderna Patacona.

Para finalizar estas REFLEXIONES, de quien escribe, mi deseo de que todas las personas, de cualquier índole o condición, que vengan de otros lugares, para asentarse y VIVIR en el CABANYAL, que se consideren cabanyaleros.

Y a los oriundos, que acepten a quienes vengan ( que sean buena gente) y que los traten como cabanyaleros de siempre.

Así sea.