Opinión | Al tall al tall
Condemnats a ser filials d’agència
Un alacantí (Luis Barcala), una castellonenca (Begoña Carrasco) i una valenciana (Mª José Catalá) —veritat que podria ser el principi d’un acudit?— han competit en Santiago de Compostela per veure qui li fa més la col a Feijóo. Però no, no és un acudit sinó una realitat que ni tan sols intenten dissimular. Tots tres, candidats del PP a les alcaldies de les capitals de província per a les properes eleccions municipals, han esdevingut autèntics “feijóolatres” (adoradors de Feijóo). Ara agraint-li que els “permeta” ser candidats (cosa que delata el paper galdós que hi té la militància); ara considerant l’alcaldia, més que un servei a la ciutadania, un impuls al líder perquè arribe a la Moncloa (cosa que revela la seua vocació de filials d’agència).
Si després de la foto de grup dels candidats amb Feijóo —que recorda l’escoleta de cagons d’abans amb la mare superiora— no posen a Barcala, Carrasco i Catalá el roquet d’escolanet és perquè no en troben de la seua talla. I dic jo: si al final és Madrid qui designa el candidat, per què alguns demanen un Congrés per elegir l’aspirant a president de la Generalitat? Millor convoquen una festeta sorpresa i que Feijóo trie. I si tant li fa un candidat com un altre, que usen qualsevol altre mètode: triar el palet més llarg o jugar-s’ho a cara o creu; si surt cara Pérez Llorca i si surt creu Francisco Camps. No és broma. Si el candidat ve de dalt, convocar un Congrés per elegir-lo és tan estèril com discutir sobre ‘Bic naranja o Bic cristal’.
Sabem que el sucursalisme forma part de l’ADN de molts dirigents; però tampoc calia que Mª José Catalá s’hi esforcés en fer de Doña Rogelia asseguda als genolls de Feijóo, qui, exercint de ventríloc, l’introdueix el braç pel recte a fi d’articular la ‘cabotà’ al líder. Era obvi que en l’acte del PP l’alcaldessa de València no emularia el paper del Palleter, però tampoc esperàvem que es disfressara de Don Pelayo per marcar paquet espanyolista i pronunciar la colonial estrofa d’“ofrenar glòries a Espanya”.
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