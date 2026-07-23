Hubo un conseller llamado Rafael Blasco cuyas conselleries (las muchas en las que estuvo) faltaban pocos días del año que no enviaran una nota para anunciar un proyecto en el que la Comunitat Valenciana era pionera. Eran esos tiempos en los que se hablaba de esta tierra como ese espacio brillante entre laboratorio neoliberal y avanzadilla hispana de la tercera vía british de Anthony Giddens y Tony Blair. Acabaron mal tanto aquel como el invento valenciano, arramblado por el fango de la corrupción, que también se llevó por delante al citado conseller pionero.

Hoy, la Comunitat Valenciana vuelve a copar titulares en España por ir por delante en la (buena) relación de la derecha establecida, formal y de siempre (PP) con la nueva derecha ultra, trumpista y rompedora (Vox). Somos los primeros en asumir en una ley de Presupuestos la prioridad nacional. Pero el marco no es nuevo: estamos en él desde 2023, cuando Carlos Mazón (con Juanfran Pérez Llorca, actual president, de peón imprescindible) adelantó por la derecha a su partido y fue pionero en sellar un pacto de gobierno con Vox: le bastó una servilleta con cinco notas mal escritas. El caído presidente fue de nuevo pionero en marzo de 2025 en firmar un acuerdo con Vox aceptando sus exigencias para sacar adelante las cuentas de ese año, a pesar de que nueve meses antes los radicales se habían largado del gobierno autonómico al golpe de silbato de Santiago Abascal. Sin embargo, hay diferencias en estos tres años largos. Si la actuación de Mazón (y Llorca) en 2023 levantó ampollas en Núñez Feijóo y su guardia por crearles un problema en plena campaña de las generales, hoy la necesidad de Vox es asumida con la cabeza gacha: el gran líder no deslizó ayer ni la más mínima crítica a la prioridad nacional del Consell. Pioneros entonces y pioneros ahora, el territorio valenciano se consolida como la delantera ultra en esta legislatura.