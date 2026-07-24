El binomio Universidad-Ciudad: la ciencia como brújula de la gestión pública en València

Cualquier gobernante actual se enfrenta a múltiples desafíos en la gestión de las grandes ciudades. Problemas como el acceso a la vivienda o la movilidad urbana son, entre otros, cuestiones que afectan de forma directa a la vida de las personas. De nuestra capacidad para ofrecer respuestas y soluciones satisfactorias dependerá no solo la calidad de vida de la ciudadanía, sino también su confianza en las propias instituciones democráticas y en la clase política actual.

El reto es descomunal. Nos enfrentamos a desafíos de una complejidad sin precedentes: la irrupción de la Inteligencia Artificial, la transición energética, la cohesión socioeconómica en contextos de gran incertidumbre o la adaptación al cambio climático y las recurrentes catástrofes ambientales que sufrimos. Solo por nombrar algunos.

En el gobierno municipal de la ciudad de València, la alcaldesa María José Catalá entendió desde el primer momento la dimensión de este escenario. Impulsó criterios y actuaciones de acción política acordes con los retos y desafíos señalados. Era necesario incorporar más actores que ayudaran a la propia administración a cumplir su cometido. Esta visión de la alcaldesa acabaría siendo clave en los siguientes años de su mandato.

Más allá del despacho municipal

Durante los últimos años, hemos aprendido mucho. La política (y, mucho más, la política municipal) no se entiende sin la organización de procesos participativos con la sociedad civil y sus diferentes entidades. Las personas deben estar siempre en el centro de las decisiones.

Sin embargo, se deben seguir dando pasos para incorporar más agentes en la decisión política. Las soluciones ya no pueden venir únicamente del despacho municipal, organizado en servicios con su personal técnico, por muy determinantes que sigan siendo.

Por ello, la alcaldesa impulsó una gran alianza con las dos universidades públicas de la ciudad de València, a través del binomio Universidad-Ciudad. Esta propuesta fue recogida con entusiasmo, responsabilidad y un claro espíritu de colaboración por los rectores de ambas instituciones.

La idea estaba clara: aprovechar todo el caudal de conocimiento para ponerlo al servicio de la ciudad. Contar con los mejores científicos para proponer soluciones a problemas complejos y aportar evidencias que ayuden a acertar a los responsables políticos.

Dicho sobre el papel resulta sencillo, pero esta línea de actuación supone un estado de madurez notable por parte de todas las instituciones. Se trata de establecer diálogos, debates e intercambios. No buscamos establecer una tecnocracia en la gestión; la legitimidad democrática siempre estará en manos de aquellos que han sido elegidos en las urnas. Sin embargo, el ejercicio de la acción política puede —y debe— incorporar el conocimiento científico para acertar en las decisiones. De eso se trata.

Una estructura ejecutiva y científica

La estructura del binomio Universidad-Ciudad está diseñada para la acción y consta de tres niveles bien definidos:

Comisión Estratégica: constituida por la alcaldesa de València y los dos rectores de las universidades públicas, encargada de fijar las líneas prioritarias para cada ejercicio.

constituida por la alcaldesa de València y los dos rectores de las universidades públicas, encargada de fijar las líneas prioritarias para cada ejercicio. Comisión Operativa: órgano ejecutivo formado por vicerrectores y concejales, que se reúne con periodicidad trimestral para realizar el seguimiento de las cátedras y de las líneas de actuación concretas.

órgano ejecutivo formado por vicerrectores y concejales, que se reúne con periodicidad trimestral para realizar el seguimiento de las cátedras y de las líneas de actuación concretas. Comité Científico: encargado de asesorar y validar las líneas generales desarrolladas, integrado por las personalidades más relevantes en los diferentes campos científicos de la Comunitat Valenciana.

La ciencia de la recuperación tras la dana

Por todo ello, cuando la alcaldesa de València solicitó ayuda al binomio para que orientara todos sus recursos a la reconstrucción después de la dana, encontró la mejor respuesta. Catedráticos de primer nivel participaron en la comisión de recuperación organizada por el Ajuntament, donde pudimos escuchar los más certeros análisis y propuestas para mejorar la respuesta de la ciudad ante futuras catástrofes.

Y no solo eso. La Cátedra MESVAL, liderada por el profesor José Manuel Pastor, fue capaz de organizar en un tiempo récord el programa 'València Más Segura', uno de los planes más ambiciosos de formación ciudadana para protegerse ante inundaciones y otras emergencias. Todo ello fue posible gracias a la potente red de recursos que las facultades de Formación del Profesorado y de Economía volcaron en beneficio de la ciudad.

Además, a finales de 2025, la alcaldesa encargó a la Universitat Politècnica de València el estudio y diseño de las infraestructuras necesarias para reforzar la seguridad de la ciudad frente al riesgo de inundaciones. Los encargados de liderar este proyecto técnico son los profesores Félix Francés y Juan Marco.

Paralelamente, se ha realizado otro gran encargo a la Universitat de València, en la persona del prestigioso profesor Joan Romero, para avanzar en un terreno que no puede esperar más: las bases de un Plan Director para el Área Metropolitana de València. Esta acción política es necesaria y urgente; su demora hoy en día ya puede considerarse una grave irresponsabilidad institucional.

En definitiva, la política actual requiere innovaciones potentes si se quiere ser útil a la ciudadanía. Los sectarismos y las ideologías cada vez contribuyen menos al bienestar de los ciudadanos. Son tiempos nuevos, que exigen políticos y gestores capaces de estar a la altura de las circunstancias.