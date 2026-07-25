Seis años atrás aterrizó en Marte el Perseverance junto al helicóptero Ingenuity propulsados por la Nasa. El robot estaba encargado de estudiar el entorno y recolectar muestras del terreno. Hay gente que, tras todo lo que ha ido encontrándose en el expediente, se pregunta si el alcalde de Alicante fijará el planeta rojo como el destino más fiable para que las adjudicaciones de la próxima promoción de uvepeó se posen sin demasiados sobresaltos. Ha llevado a cabo un esmerado rastreo y no. Conoce por aquí a mucha más gente.

De cualquier modo las circunstancias acaecidas hacen que el hombre esté atento a todas las iniciativas que se produzcan. Por muy rocambolescas que resulten siempre se puede aprender algo. Vamos al grano. Se han recogido cerca de ochenta mil firmas de seres argentinos propiamente dichos solicitando que se repita la final porque lo del árbitro no hubo por dónde cogerlo. Cuidado que, como advirtió el conductor de La noche en 24 horas, «yo ya confundo la OTAN con la FIFA». Barcala, que en los albores del trance prometió transparencia de la buena y apoyó en el consistorio que preside la creación de una comisión de investigación de Les Naus, llegado el momento ha rechazado dar explicaciones. Tampoco ha querido declarar nada de las naves que han ido estableciéndose en Marte, entre ellas una china, la Tianwen-1, la primera misión del gigante asiático en lograr aterrizar y orbitar con éxito ni de la Mars Express, la sonda europea que analiza el subsuelo y la atmósfera. El clima medioambiental de estas horas en los cinco continentes recoge una petición online respaldada por 23 millones de firmas por la que se solicita la expulsión permanente de la selección albiazul de los mundiales. Barcala confía en que no haya que repetir ni las asignaciones de viviendas ni que se ponga en solfa su estilo en el reparto de juego. Veremos, su señoría está en ello.

No obstante, en medio del berenjenal, nada menos que Miguel Tellado se pasó para señalar que estamos ante «un alcalde que sabe defender Alicante como nadie» y que, por tanto, al ser «uno de los buenos, queremos que siga». Si, en medio de un escándalo con resonancia en todo el país dentro del problema que de un modo más acuciante atraviesa a la población, el máximo responsable de lo sucedido recibe un apoyo así de la cúpula de la organización, ¿qué es lo que se pensará del presidente del Consell para dilatar tanto la bendición? Hay que reconocer que no todos envidan con similar aplomo. Mientras Pérez Llorca repite más de la cuenta que el viaje y estancia a Nueva York ha salido de su bolsillo, su compañero de fatigas, nada más dimitir por el escándalo la entonces edil de Urbanismo que ahora quiere vender la casa, sentenció para los restos al asegurar que su gobierno «siempre ha tenido la voluntad de que las viviendas protegidas fuesen destinadas a quienes tuvieran derecho a adquirirlas». Ahí lo tienen, qué más quieren que diga. Son palabras que no pueden por menos que emocionar. Sí, señor, ¿ven? Un campeón en toda regla.