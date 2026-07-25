La newsletter de Joan-Carles Martí: Un equipo, dos marcas

Querido lector, querida lectora:

Almussafes vuelve a tener futuro. Ese es uno de los titulares de esta semana, porque durante demasiado tiempo, la continuidad de Ford se ha contado en condicional. Podría llegar un modelo o tal vez la electrificación abriría una nueva etapa. Una incertidumbre que tenía miles de familias pendientes de una decisión tomada a muchos kilómetros de la Comunitat Valenciana.

Por eso el acuerdo entre Ford y Geely anunciado el jueves en la misma planta de Almussafes debe valorarse por su efecto más inmediato. No garantiza una tranquilidad eterna —ninguna fábrica la tiene ya—, pero sustituye la espera por un proyecto industrial concreto. Nuevos modelos, más capacidad productiva y, sobre todo, la continuidad de los trabajadores con sus actuales condiciones laborales. En tiempos de reconversión, eso es un detalle importante.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, resume el acuerdo de una manera muy gráfica: "un equipo, dos marcas y cinco productos". Almussafes es más que una planta de montaje. Es una pieza central de la industria valenciana y el corazón de una extensa red de proveedores, transportistas, ingenierías y empresas auxiliares. Cuando la factoría recupera perspectivas de crecimiento, respira toda una parte del tejido productivo valenciano.

La entrada de Geely también confirma que la industria del automóvil se construye con alianzas, compartiendo tecnología y atrayendo inversión. El fabricante chino busca implantación industrial en Europa; Ford necesita reforzar su competitividad; y València aporta una fábrica, una plantilla cualificada y una experiencia acumulada durante medio siglo. En el acuerdo, las tres partes encuentran una utilidad común.

Quedan trámites, inversiones y meses decisivos hasta que los nuevos vehículos salgan de las líneas de producción. La industria del automóvil vive una competencia feroz y ningún anuncio sustituye a los coches fabricados. Pero, después de tantos años de dudas, Almussafes dispone al fin de una hoja de ruta creíble.

La mejor política industrial es la que mantiene fábricas abiertas, asegura trabajo y prepara a las empresas para la siguiente transformación. Ford y Geely han dado un paso en esa dirección. Y para la economía valenciana, tan necesitada de proyectos capaces de generar empleo estable y valor añadido, es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

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