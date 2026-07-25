Por una vez, todos a una

Hay días en los que el calor me deja sin ganas de hacer nada y me vacía la cabeza. Me cuesta hasta encontrar un hilo del que tirar. Pero, mira por dónde, entre tanta sensación pegajosa sí tengo una idea clara: me gusta cuando dejamos de discutir.

No parece muy original, lo sé. En un país donde somos capaces de dividirnos por cualquier asunto, como si la paella lleva o no garrofó o la tortilla con patatas es con o sin cebolla, encontrar momentos de acuerdo es toda una rareza.

Estos días hemos tenido dos ejemplos que, a primera vista, no tienen absolutamente nada que ver. El primero ha sido la alegría compartida por el triunfo de la selección española y esa curiosa unanimidad alrededor de Ferran Torres, elevado por aclamación popular a la categoría de sex symbol. Y el segundo ejemplo es bastante menos frívolo y mucho más importante. El acuerdo entre Ford y Geely para asegurar el futuro de Almussafes que supone mucho más que una operación empresarial porque son miles de puestos de trabajo y miles de familias que pueden mirar al futuro con algo menos de incertidumbre y una Comunitat Valenciana que sigue demostrando que la industria continúa siendo uno de sus grandes motores.

En ambos casos hay un denominador común: trabajar en común da mejores resultados que enfrentarse. Parece una obviedad, pero visto el panorama casi resulta revolucionario.

Vivimos instalados en el desacuerdo y todo nos empuja a elegir bando y convertir cualquier sobremesa en una confrontación. Sin embargo, cuando aparece una buena noticia todos disfrutamos de las victorias colectivas. Porque nadie pierde cuando se ganan empleos. Porque nadie sale perjudicado cuando un éxito deportivo nos hace felices Porque, aunque sea durante unos días, todos nos destensamos y respiramos un poco mejor.

Quizá por eso me gustaría que ese espíritu lo aplicáramos aquí, en casa, con el 750 aniversario de la muerte de Jaime I. Que nadie intente apropiarse de la conmemoración. Sería una pena.

Será el calor o que el verano invita a relativizar casi todo. Pero hoy me apetecía reivindicar algo tan sencillo como el compartir y el celebrar. Ya llegaremos a septiembre y sus urgencias. De momento, si podemos, disfrutemos del verano.