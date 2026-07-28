Opinión
La gorra de Ferran
El problema fonamental d'aquestes actituds radica en l'enorme poder mimètic de la cultura popular i de l'esport de masses, especialment el futbol. L'esportista d'elit ja no és només un atleta; és un model estètic i conductual
Hi ha gestos aparentment anècdotics que tenen la capacitat de sacsejar-nos per dins amb la força d'un escalfred. Va passar durant les celebracions per la victòria al Mundial de futbol, quan entre l'eufòria col·lectiva, les banderes i les abraçades, va aparéixer la imatge de Ferran Torres lluint una gorra vermella de tall indubtablement trumpista. La primera reacció de part meua, d'una ingenuïtat quasi infantil, va ser negar l'evidència visual: no pot ser, vaig pensar per a mi mateix durant un instant breu. Exhibia el futbolista el conegut lema del MAGA estatunidenc, el que articula el discurs de Donald Trump i la nova dreta radical a escala global?
Tanmateix, en ajustar la mirada i llegir la tipografia brodada a la franja frontal, la realitat es va revelar lleugerament diferent, tot i que no menys inquietant. No hi deia MAGA, sinó MSGA: Make Spain Great Again, o el que és el mateix, «Fem Espanya gran de nou». El xicot de Foios, símbol esportiu d'una generació i heroi del partit decisiu davant Argentina, portava un eslògan importat directament de la mercadotècnia política més reaccionària de l'altre costat de l'Atlàntic. La pregunta, immediata i inevitable, és la mateixa que es va fer el periodista Alfons Garcia en les pàgines de Levante-EMV: Vols dir, Ferran? Gran de nou, com quan exactament?
Estem davant un parany de tipus partidari, d'un altre eslògan de consum ràpid, o de les dues coses? Quan hom proclama la necessitat de tornar a fer «gran» un país, està pressuposant l'existència d'un passat mític, daurat, al qual cal retornar. Però quan s'observa la història d'Espanya sense les ulleres de la mitologia patriòtica, el castell de cartes s'ensorra. A quina Espanya voldria tornar l'heroi de Nova York?
Eixe passat daurat no ho va ser certament el del segle XVIII, marcat per l'intent fallit de reconstruir un imperi decadent mitjançant les reformes borbòniques de Carles III i la il·lusió d'una segona conquesta d'Amèrica que només va avançar el col·lapse colonial. Tampoc ho va ser al llarg del segle XIX, una centúria fosca que es va obrir amb la rendició incondicional i humiliant als peus de Napoleó Bonaparte i que va cloure amb el desastre de 1898, l'abandó de les darreres colònies a Cuba i Filipines i un país sumit en una crisi existencial. I menys encara ho va ser durant el segle XX, un trajecte dolorós travessat pel caciquisme de la Restauració, la dictadura de Primo de Rivera, el trauma de la Guerra Civil i la llarga, infame i asfixiant dictadura franquista que va aïllar el país de la modernitat europea durant dècades.
Resulta difícil pensar que un jove esportista com Ferran Torres realitzara un repàs per la història espanyola abans d'encasquetar-se la gorreta. La meua voluntat de pensar bé -tot coincidint de nou amb Alfons Garcia- em porta a imaginar que, potser, el futbolista només pensava en una clau estrictament esportiva: en la possibilitat de repetir l'èxit de Sud-àfrica 2010 per tal d'afegir una nova estrella a la samarreta de la selecció. De fet, m'agradaria que el mateix jugador o el seu entorn eixiren a aclarir-ho hui mateix. Li ho han preguntat formalment? Li han donat l'oportunitat d'explicar el sentit d'un gest que no passà desapercebut?
Si no es tractava d'un recordatori futbolístic de la gesta de 2010, l'altra hipòtesi és igualment preocupant. És molt possible que algú o alguns, de manera premeditada i instrumental, confeccionaren la gorra i la posara en mans d'un dels líders del vestidor en ple deliri festiu. I Ferran, amb una innocència que resultaria difícil de comprendre en un home fet i dret, que gestiona contractes milionaris i exposició mediàtica diària, se la posara sense avaluar la càrrega simbòlica del gest ni les conseqüències públiques que se'n deriven. En un món on la imatge ho és tot, la ingenuïtat dels referents públics deixa de ser una escusa vàlida.
El problema fonamental d'aquestes actituds radica en l'enorme poder mimètic de la cultura popular i de l'esport de masses, especialment el futbol. Només cal passejar pels carrers de València o de qualsevol ciutat per comprovar com centenars de joves han adoptat el pentinat de Lamine Yamal, com els tatuatges a la forma i manera de molts dels grans jugadors són visibles a les nostres platges. L'esportista d'elit ja no és només un atleta; és un model estètic i conductual per a joves i adolescents que absorbeixen símbols sense filtre crític. Seria profundament trist i perillós que eixa mateixa joventut començara a veure la gorra del MSGA com una identificació política amb l'extremisme de dreta, atés que en realitat la gorra en qüestió trasllada una gran càrrega ideològica lligada a la divisió, al populisme i al ressentiment.
Per tot això, seria desitjable que tant des del seu cercle més íntim com des de la mateixa Reial Federació Espanyola de Futbol se li fera un suggeriment clar sobre la qüestió. Estaria bé que Ferran Torres prenguera la paraula per a explicar que tot plegat va ser una equivocació, un descuid o, efectivament, un intent desencertat de recordar l'èxit del Mundial de 2010. Caldria desmuntar el símbol abans que algun negociant del màrqueting polític o comercial comence a produir i vendre gorretes amb el MSGA a la porta dels estadis. Perquè si no es frena a temps, la broma —si és que ho va ser— ens pot acabar eixint molt cara a tots.
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