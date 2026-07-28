Somos poco menos de 50 millones de habitantes en España de los que 10 millones son de origen foráneo. Hay 25 millones de cotizantes a la Seguridad Social, y de estos 3 millones son extranjeros (datos de abril). Además unas 840.00 personas trabajan de manera irregular en negro. Desde 2023 crecemos por encima de la media europea, y el FMI prevé una década de fuerte crecimiento. Avanzamos fuertes.

Invertimos ingentes recursos económicos en educación de los jóvenes y tenemos la generación más preparada académicamente; es lógico desear que sus trabajos y remuneraciones estén acorde a este esfuerzo personal y social. Es legítimo desear para hijos o nietas los 'mejores' trabajos, pero hay empleos (cada vez más) que difícilmente aceptarán.

Tenemos 2,3 millones de personas a junio, inscritas como solicitantes de empleo. Según el INE (mayo 2026) hay 159.785 vacantes de empleo. Según otras fuentes solventes el déficit es superior a 2 millones. Seguimos necesitando cubrir puestos de trabajo honorables pero no demandados como los datos señalan. Juzgue usted mismo el enorme daño que hacen los extranjeros a nuestro país.

Si Vox seguido por el PP llega a imponerse, primero expulsarían a más del 20 % de la población haciéndole un agujero a la S. Social y quitándonos de encima a la mayoría del servicio doméstico. Después iríamos rojos y depravados. La España vaciada sería repoblada por ciclados supremacistas blancos no cristianos pero muy evangélicos y poco leídos. Por supuesto cultura mediterránea y forma de ser libres deben desaparecer.

Presenciaríamos el desmantelamiento acelerado de los derechos laborales y sociales adquiridos por trabajadores y clase media de este país. Un ejemplo es la petición de empresarios valencianos de que se rebaje la edad de trabajo de los jóvenes para que vayan a la obra. No, no han pedido que sigan formándose, sino que se les mande al tajo; esto no incluye a sus hijos. Gracias a Dios la esclavitud se abolió.

Toda persona que quiera amar a su manera será considerada degenerada, encarcelada u obligada a salir de suelo patrio o a vivir clandestinamente su deseo, pero esto no incluye a los ricos pervertidos que desde siempre gozaron de la libertad de follar con quien quisieran. Los trans siendo solter@s estarían destinados al satí hindú. Las mujeres criarían hijos sin mesura pues falta mano de obra; teniendo poco más que hacer que criar y hacer felices a sus maridos. Por supuesto hablaríamos en cristiano sin exotismos. Que Dios nos libre de caer en sus tribunales.

Visto lo visto, la prioridad nacional real debería ser que estos individuos no accedan jamás al gobierno. Les sobrevivimos (a pesar de ellos) cuarenta años: que no regresen tan rápido.