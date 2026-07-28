Prioridad nacional vs Mundial 2026

En estos días hemos podido disfrutar y hablar sin descanso de nuestra victoriosa selección de fútbol. Una selección joven, alegre, diversa y con ganas. Un equipo que, al igual que la selección femenina —también campeona del mundo—, nos representa con orgullo y refleja ese mestizaje real que enriquece a nuestra sociedad.

En estos días ha quedado relegada a un segundo plano esa 'prioridad nacional' que abandera la extrema derecha, aunque eso no significa que no vaya avanzando en las instituciones, porque aunque quienes ostentan los gobiernos autonómicos son otros, necesitan ir aprobando presupuestos con el beneplácito de los primeros, que mantienen su pulso institucional alejados de las realidades y necesidades de un pueblo tan diverso y plural como lo es nuestra selección de fútbol.

Y yerran los unos y los otros, los unos por su visión obtusa y los otros por dejarse convencer.

Porque, si hablamos de patriotismo, la verdadera prioridad nacional debería ser cuidar nuestra sanidad pública: garantizar que esté libre de recortes y de desviaciones de fondos a la privada, e impedir que sus profesionales sufran turnos extenuantes de 12 o 24 horas. Cuidar a quien nos cuida es una cuestión de rigor mínimo.

La prioridad nacional es construir una educación verdaderamente inclusiva, que ofrezca las mismas oportunidades a todos y todas, contando con los recursos necesarios para lograrlo.

La prioridad nacional es garantizar que ningún niño, niña o adolescente permanezca en un centro de menores masificado y sin la atención profesional necesaria para recibir un trato digno.

La prioridad nacional es coordinar de forma eficaz a todas las administraciones y fuerzas de seguridad, para no tener que lamentar ni un solo crimen machista más. Este mes de julio está siendo desgarrador, con siete mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Reflexionemos por un segundo: si en lugar de mujeres anónimas estuviéramos hablando de futbolistas de élite, la reacción social y mediática sería otra, y todo el país estaría volcado buscando soluciones sin descanso ante semejante aberración.

La prioridad nacional es evitar que ninguna familia acabe en la calle expulsada de su hogar por un fondo buitre, lo que exige regular de forma valiente los precios de la vivienda y garantizar alternativas habitacionales asequibles.

Como también lo es alcanzar un consenso definitivo para aplicar medidas urgentes contra la crisis climática —o emergencia climática, como prefieran llamarla—. Señores de la política: llámenlo como quieran, pero no nieguen lo evidente. Coordínense para que, todos a una (exactamente como en el mundial de fútbol), abordemos este desafío decisivo para las generaciones futuras.

La prioridad nacional que entendemos las educadoras y educadores sociales pasa por no dejar a nadie atrás; por defender que toda persona es digna de que se le reconozcan sus derechos. Frente a discursos ultra que niegan incluso el derecho a la educación —como proclamaba recientemente Milei— o que cuestionan conquistas consolidadas como el aborto o la eutanasia, hemos que ser claras: el recorte sistemático de libertades roza peligrosamente el autoritarismo. No se puede construir país sobre la desprotección de las personas más vulnerables.

Desde el COEESCV aprovechamos para trasladar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por los terribles incendios forestales y quienes trabajan para combatirlos.