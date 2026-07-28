Diana Morant y la política de la foto consumada

Pese al malestar de varios sectores de la agrupación socialista de Alicante, que rechazan que la actual portavoz adjunta en el Ayuntamiento, Trini Amorós, sea designada candidata a la alcaldía sin consultar previamente a la militancia, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, da por zanjado el debate con una imagen de inequívoco aire electoral: ambas posan juntas, sonrientes y con el mar de fondo y con el texto: "Alacant també forma part del canvi que ve".