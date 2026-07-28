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Diana Morant y la política de la foto consumada

La lideresa del PSPV posa con 'su' candidata a la alcaldía de Alicante

Diana Morant y Trini Amorós

Diana Morant y Trini Amorós / Levante-EMV

Pese al malestar de varios sectores de la agrupación socialista de Alicante, que rechazan que la actual portavoz adjunta en el Ayuntamiento, Trini Amorós, sea designada candidata a la alcaldía sin consultar previamente a la militancia, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, da por zanjado el debate con una imagen de inequívoco aire electoral: ambas posan juntas, sonrientes y con el mar de fondo y con el texto: "Alacant també forma part del canvi que ve".

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