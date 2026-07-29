Opinión
Consol Barberà i Guillem
750 anys després de Jaume I: memòria, drets i futur
El 27 de juliol de 2026, feu 750 anys de la mort de Jaume I, fundador del Regne de València i impulsor de les institucions i dels Furs que dotaren el poble valencià d'una personalitat política pròpia.
Membres de Decidim participàrem en els diferents actes commemoratius celebrats a la ciutat de València: la jornada organitzada per l'Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials (AVCO), en col·laboració amb la Universitat de València, a l'Aula Magna de La Nau; l'homenatge civil davant l'estàtua de Jaume I, al Jardí del Parterre; i, en alguns casos, també en la missa Te Deum celebrada a la catedral de València.
Posteriorment, amb reproduccions del Penó de la Conquesta, ens sumàrem a la convocatòria de Juristes Valencians, sota el lema “750 aniversari de la mort de Jaume I: recuperem ara el Dret Civil Valencià”.
Des de Decidim volem reafirmar el nostre compromís amb el llegat històric de Jaume I, no des d'una mirada nostàlgica, sinó com a referent d'un poble que va saber dotar-se d'institucions pròpies, d'un ordenament jurídic avançat i d'una capacitat d'autogovern que li fou arrabassada pel Decret de Nova Planta imposat per la monarquia borbònica.
Per això, donem suport a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià i reivindiquem, igualment, la restitució de tots els drets històrics, polítics i institucionals que foren abolits després de la derrota d'Almansa.
Lamentablement, una reduïda minoria de cinc o sis persones intentà impedir la presència del Penó de la Conquesta durant l'acte convocat per Juristes Valencians, amb actituds d'intolerància incompatibles amb els valors democràtics. Igualment desafortunada fou la primera actuació policial, que, amb un evident biaix ideològic incompatible amb la seua funció de garantir la llibertat d’expressió i manifestació, en lloc d'identificar els qui provocaven els incidents, va intentar que fórem nosaltres qui abandonàrem la concentració.
Volem agrair, però, la intervenció de les nombroses persones assistents que explicaren als agents quina era la situació real i defensaren el nostre dret a participar pacíficament en l'acte. Gràcies a aquesta actitud cívica, poguérem continuar presents fins al final de l’acte.
Des de Decidim continuarem treballant perquè el poble valencià recupere la plenitud dels seus drets col·lectius. Defensarem sempre el dret dels valencians i valencianes a decidir lliurement el seu futur i la plena normalitat en l'ús dels nostres símbols nacionals, entre els quals ocupa un lloc destacat el Penó de la Conquesta, símbol de la fundació del nostre poble polític.
Consol Barberà i Guillem. Plataforma Decidim
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa
- Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana
- La Aemet pronostica un aumento térmico con hasta 40 grados desde el jueves y hasta el martes en la Comunitat Valenciana
- Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
- Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico