Opinión | Al tall al tall
El nou “look” dels bombers toreros
Jo creia que l’espectacle conegut com els Bombers Toreros —eixa xarlotada que feia mofa de persones nanes que corrien davant de bous i vaquetes en festes populars— dormia el son etern d’un merescut oblit. Però no. Els bombers toreros són personatges reals i quotidians. Hi teniu el toreig bufo d’Ayuso, la presidenta madrilenya que toreja les seues responsabilitats passant-li el marró de l’incendi a l’Estat i dedicant-se a desfilar davant les càmeres lluint el nou look. Roba ignífuga, casc i botes especials? No. Un outfit ad hoc compost d'uns shorts a joc amb una armilla elegant, qual Dora l’exploradora. Vestit dissenyat per anar de festa. Però no siguem tiquis-miquis. Si ella que és la comandant en cap ho veu així, qui sóc jo per dur-li la contrària?
Diran que m’està ixint una crònica rosa i light parlant del nou modelet bombera torero de la nina diabòlica, de disseny tan pintoresc com els invents del Doctor Franz de Copenhaguen que setmanalment ens duia el TBO. Però, com diria Perogrullo amb la lògica que el caracteritza, la història també es pot contar com una desfilada de models. De fet, passaran els anys i és això només el que molts recordaran de bona part dels personatges històrics: la boina negra de Che Guevara, el kepi amb visera rígida de Charles de Gaulle, la gorra verd olivera de Fidel Castro, la túnica de Nelson Mandela, la camisa blau maó de Franco, la marró de Hitler, la negra de Mussolini, la roja de Chávez, el passamuntanyes del subcomandant Marcos, el jersei d'Evo Morales, la jaqueta de túnica botonada fins a dalt de Mao Tse-tung, la gorra MAGA de Trump.... Fins i tot gent il·lustrada no seria capaç de dir-nos molt més d’aquests dirigents. Ah!, i tornant a això dels incendis, dues preguntes: una, innocent: si Ayuso ha delegat en el govern central l'emergència dels incendis, també hi delegarà les ajudes econòmiques per la declaració de zona catastròfica? I l’altra, impertinent: sabeu si s’ha lliurat de les flames el xalet il·legal del jutge Peinado?
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