Caminando en silencio por Palestina

“Nuestra finalidad es hacer de Pepito Grillo (voz interior que distingue el bien del mal), recordar el genocidio, animar a la lucha y apelar a las conciencias”, declara Ulises Benito participante en la Caminatas Silenciosas por Palestina. “Sabemos que lo que hacemos es muy poco, pero también sabemos que la suma de todos los esfuerzos por la liberación de Palestina, manifestaciones, huelgas, y acciones de todo tipo, suman para llegar al objetivo de una Palestina libre”.

Sin fines partidistas, sin intenciones políticas una hilera de mujeres y hombres recorren las calles ante la complacencia de transeúntes que, viendo ondear la bandera de Palestina cerrando la comitiva, aplauden. “Mucha gente nos observa sin más. Les recordamos que la tragedia del genocidio continúa”.

¡Palestina libre! Gritan algunos viandantes mientras otras personas les ovacionan adhiriéndose a la proclama.

Narra el redactor científico Daniel Goleman que en la guerra del Vietnam, en pleno fragor de la batalla, seis monjes completamente serenos y ecuánimes cruzaron inmutables los arrozales en línea recta, “nadie les disparó un solo tiro”, después, ninguno de los bandos combatientes, durante ese día, quiso seguir luchando, lo que demuestra que “las emociones son contagiosas”.

¿Por eso se está utilizando la violencia en medios de comunicación, en soflamas partidista, en espectáculos, en tácticas de dominación?

“Transeúntes valencianos, grupos enteros organizados de turistas, -con su guía incluido-, gente en terrazas, profesores en actividad extraescolar y sus alumnos, trabajadores y dueños de comercios o personal del Teatro Principal (València), -por el que pasamos-”, se solidarizan con la callada marcha. “Turistas nos graban y queremos pensar que en más de una ciudad o país toman ejemplo de nosotros”, comenta Benito.

Dar ejemplo, -dar buen ejemplo-, esa herramienta de inmenso valor que en estas rapideces de la vida actual se ha desprestigiado tanto en las altas esferas sociales como en los más humildes núcleos familiares llegando a ser motivo de mofa, ira, rivalidad e incluso repulsa y persecución hacia sus practicantes, cada vez es más imprescindible ante los nuevos dioses creados para subyugar.

¿Cuántas personas en manifestaciones pacíficas por Palestina, jóvenes, adultas, ancianas, hombres, mujeres, siguen siendo apresadas en países considerados avanzados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra u otra nación occidental doblegada al Tío Sam y su absceso sionista?

“No escaparás de la justicia y no podrás cambiar la historia. Eres un asesino desquiciado, Benjamín Netanyahu, y así es como la historia te recordará siempre”, difundió por red social el actor estadounidense Mark Ruffalo tras la destitución, –el veinticuatro de julio de dos mil veintiséis-, del fiscal jefe de la CPI (Corte Penal Internacional), un abogado escocés que había emitido las órdenes por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Actualmente la presidencia de esta institución la ocupa una magistrada japonesa (país aliado –pro-americano- y el socio más cercano a Estados Unidos), el mayor contribuyente de la CPI, seguido por Alemania y Francia. El muy mejor amigo tras las bombas nucleares. Dinero manda y coloca fichas sobre el tablero.

“Queremos que no se olvide la lucha y la resistencia que están ofreciendo tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza” puntualiza otra integrante de las caminatas.

Es cuando parece que la brutalidad se ha infiltrado hasta el tuétano en las instituciones y fuerzas de seguridad, -en muchos casos amaestradas por Israel-, cuando la protesta pacífica de la población se torna gloriosa y multitudinaria. El martirio de Palestina ha elevado el sentimiento unitario a un plano donde la crueldad y ambiciones no cristalizan, por mucha represión que ejerzan.

Algo “¡muy importante! es que hay gente que al vernos pasar se suma a la caminata”.

¿Sionismo evangélico alineando las políticas a favor de Israel? ¿Epstein jázaro y ashkenazi trabajando para el Mossad? “La secta cabalística pediátrica –no quiero decir otro término por razones obvias- de Chabad Lubavitch, que la crea un rabino de origen ruso que tiene su tumba en Nueva York, esa secta, ¿quiénes pertenecen a ella? está Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, que es el que perpetra la matanza de Sabra y Shatila, de palestinos, en Beirut (año 1982), está Netanyahu que pertenece a la secta Chabad-Lubavitch y Zelenski que dice que su modelo es el gran Israel en Ucrania. Todos los que roban en Ucrania se van a refugiar a Israel porque no hay tratado de extradición”, declara Alfredo Jalife-Rahme, médico y profesor universitario mexicano. “Dice Milei, el presidente de Argentina, que para él es un orgullo ser sionista”. Jalife-Rahme afirma que “la principal arma de Israel ha sido el control mediático, el control de la historiografía, se han dedicado a ello y los demás lo hemos descuidado, esa es la realidad, yo desde que nací me han llenado de propaganda, Méjico es la sede del Mossad (agencia de inteligencia israelí), es un país vasallo de Israel”.

¿Cuántos países rinden pleitesía a la deshumanización?

Todo poder torturador, ladrón, asesino, y sus financiadores, precisa delinquir para supeditar interfiriendo ya sea en campañas electorales, absorbiendo conglomerados mediáticos, en tecnología, en ocio, cultura o minería como en Riotinto (Huelva) y Almadén cuya explotación y control financiero corrió a cargo de la familia Rosthschild, en el siglo diecinueve, saneadores de la deuda pública española.

¿Qué intereses median para lograr el cataclismo moral de la Unión Europea?

“Señor comisario, ¿ha visto un vídeo donde aparece un ministro (israelí) animando a sus solados entre aplausos y risas a estrellar a bebés palestinos contra las rocas?”, preguntaba el eurodiputado Jaume Asens ante la Comisión Europea. “Cuando un bebé es asesinado no sólo se apaga una vida se oscurece nuestro mundo entero, no hay nada más silenciosos que un patio de colegio que se convierte en un cementerio”.

A través de la historia han existido gobernantes enriqueciéndose con la venta de cadáveres, actualmente también se mercadea con las vidas ajenas, con los órganos humanos de víctimas apresadas a las que se les extraen brutalmente las entrañas, los ojos, con fines diabólicos mientras colonizan sus tierras, sus hogares.

Niños, niñas y bebés son torturados por la soldadesca israelí forzando la confesión de sus padres que ven como queman y atraviesan sus piernecitas y bracitos con clavos. Tanto hombres como mujeres sufren violencia sexual, violaciones con barras metálicas. Se tortura a trabajadores de las Naciones Unidas, a médicos y sanitarios. El pediatra Hussam Abu Safiya, fue encarcelado en el terrorífico Rakevet centro que se abrió “durante el genocidio”, sin cargos ni juicio, siendo torturado desde el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro hasta el día de hoy.

“Es inaceptable que un pediatra que dedica su vida a salvar la de otras personas en la Franja de Gaza ocupada esté siendo sometido a tortura y otros malos tratos (incluidos graves abusos físicos y psicológicos y reclusión prolongada en régimen de aislamiento)”, afirma Erika Guevara de Amnistía Internacional. Palestinas y palestinos “torturados sin descanso”.

¿El arquetipo del mal contaminando el planeta?

En la reciente ochenta Caminata Silenciosa por Palestina de València, la hilera de personas mostrando carteles caminaría sin arengar, serios los rostros y paso decidido.

Más que les pese a depredadores sangrientos y secuaces financiadores, Palestina existe y sobrevive a pesar de la chusma militarizada, mercenarios satánicos y malignos francotiradores apostados para asesinar a la famélica y sedienta población que se acerca a los puntos señalados por los matones para poder recoger alguna migaja.

La ONU (Organización de Naciones Unidas) regaló un Estado donde ya había un país: Palestina. Nadie se opuso al robo ni a la expulsión del pueblo palestino que, tras el mandato británico, se convirtieron en presas para el sionismo. Corría el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho cuando todo quedó sellado mediante la instauración de un invento administrativo.

“No es guerra es genocidio”. “Stop genocidio”. “19.950 niñas y niños asesinados”. “Govern, embargament a Israel, ja!”. “Stop holocausto alimentario en Gaza”. “Free Palestine, end occupation”. “1.000 días de genocidio, 78 años de ocupación. No lo olvidamos”.

Manifestarse contra el genocidio es tener el norte claro, es ser protagonista de la historia, es saber priorizar valores, es el carpe diem (vivir el momento) que valoriza la vida sobre el materialismo y el turbo-capitalismo frenético, es soltar el lastre inducido por intereses de ciertas élites.

“En todo este asunto lo único ilegal es el genocidio y la ocupación de Palestina. Son escasos los que nos llaman terroristas o nos provocan, pero nuestra reacción es siempre la misma: continuar nuestro camino”, especifica Benito.

Si niños y niñas alrededor del año y medio aprenden a decir ¡No! ¿Qué edad mental –o moral- pueden tener las instituciones, política y fuerzas vivas de naciones renuentes a decir ¡No! al genocidio? ¿Por qué La Unión Europea no dice ¡No!? ¿Qué clase de fuerzas de seguridad son aquellas que apresan a quienes pacíficamente dicen ¡No! al genocidio?

“Las caminatas semanales por el centro de València, se han extendido a otros sitios como Sagunto y Gandía, y a otros barrios como Patraix, aunque en algunos casos no se han podido mantener. Desde el Comité Benimaclet amb Palestina, recogimos la idea y cada dos semanas hacemos caminata –los jueves- en el barrio, donde el apoyo a la causa palestina es muy importante”. En septiembre de dos mil veinticinco nacería la iniciativa vecinal Benimaclet amb Palestina convirtiendo en puntos informativos los establecimientos del barrio. Dos mil quinientos folletos informativos se han repartido en el mercado benimacletense de los viernes y más de trescientos carteles han cubierto espacios. En septiembre, cada dos jueves, partiendo de la plaza y recorriendo todo el casco histórico, se reanudará la caminata por Benimaclet.

En las Caminatas Silenciosas por Palestina –con mayoría de mujeres- se portan “retratos de víctimas concretas, fotos de álbumes familiares como forma de recordar que son personas que pueden ser tus primos, tus sobrinas, tus hijas, tus padres”.

¿Qué relación madre-hijo o hija pueden mantener personas cuyo día a día es el miedo, la muerte, el hambre, el frío, que sobreviven bajo lonas, rodeados de polvo y barro, sin medios sanitarios, con bombas y drones matándoles, lisiándoles?

La caminata Silenciosa por Palestina, en verano, se ha trasladado a orillas del mar y cada jueves recorre, en ida y vuelta, el Paseo Marítimo valenciano.

Anota José Luis González Fernández médico cirujano mexicano, que “sólo el adulto que ha generado bienestar, no sólo para los suyos sino para su comunidad o para la humanidad entera, podrá decir como el matemático y filósofo británico Bertrand Rusell: Hallé mi vida digna de ser vivida”.