Un espigón que separa dos mundos

Es difícil hablar desde la distancia, pero las imágenes de miles de jóvenes cruzando a nado o a pie los pocos metros de espigón que separan Marruecos de Ceuta resultan desoladoras. ¿Cómo es posible que un enclave tan sensible —la frontera sur de la Unión Europea— siga siendo a la vez tan vulnerable?

No es un fenómeno nuevo, pero la historia y la crisis se repiten con una precisión matemática. En 2021, Marruecos abrió la mano y más de 10.000 personas cruzaron la frontera en plena tensión diplomática, desencadenada por la acogida médica en España del líder del Frente Polisario. Ahora, apenas unos días después de la reunión entre Pedro Sánchez y las autoridades de Argelia, la presión migratoria se reactiva en el mar y entre las rocas del espigón.

La vida de miles de personas no puede utilizarse como moneda de cambio geopolítica; la estabilidad de Ceuta, tampoco. Aunque se trate de un fenómeno complejo, la gestión de un paso estratégico como este no admite improvisaciones ni miradas de reojo. Cerrar los ojos ante la realidad es la vía rápida, pero la experiencia demuestra que el problema no se disuelve solo. En apenas unos metros de agua, el horizonte vital cambia de forma radical: frente a los apenas 4.000 euros de renta per cápita en Marruecos, Ceuta supera los 23.000. Un simple espigón separa dos mundos.

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