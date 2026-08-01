La newsletter de Joan-Carles Martí: Un plan residencial para universitarios

Querido lector, querida lectora:

La crisis de la vivienda no es únicamente un problema para quien quiere emanciparse o formar una familia. También se ha convertido en una barrera para muchos estudiantes universitarios procedentes de otras poblaciones y ciudades que necesitan instalarse cerca de los campus de València, pero se encuentran con alquileres difíciles de asumir, habitaciones más caras que nunca y una oferta residencial que no responde a sus necesidades.

El contraste resulta elocuente. En uno de los nuevos proyectos inmobiliarios del barrio marítimo del Cabanyal se comercializan viviendas de entre 33 y 58 metros cuadrados. Proyectos que se presentan como residenciales y no turísticos a unos precios desorbitados. Que una vivienda no se destine al turismo no significa que sea asequible ni que atienda las necesidades de quienes estudian o trabajan en València.

El área metropolitana está produciendo pisos pequeños a precios muy elevados mientras escasean las habitaciones y residencias accesibles para el alumnado. La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Generalitat y el Ayuntamiento deberían elaborar un plan de alojamiento universitario, con objetivos, plazos y espacios concretos. La vivienda forma parte de la política educativa porque condiciona quién puede estudiar y en qué condiciones.

El primer paso, en mi opinión, debería ser recuperar el antiguo Col·legi Major Lluís Vives como residencia universitaria. El edificio de Javier Goerlich fue concebido para alojar estudiantes y durante décadas permitió que jóvenes becados pudieran formarse en València. Tras años de abandono, reabrió como Espai Vives para acoger servicios académicos, pero no debería impedir que el inmueble vuelva a responder a la urgencia para la que resulta más necesario.

El Lluís Vives está ligado a su trayectoria y a la transformación moderna, progresista y valenciana de la Universitat. Recuperar su función original devolvería habitaciones a los estudiantes y reforzaría el compromiso social de la institución. Pero no puede ser la única respuesta. La UV debería revisar su patrimonio y localizar otros inmuebles susceptibles de convertirse en alojamiento. También tendría que impulsar acuerdos con las administraciones para reservar plazas a precios asequibles y priorizar a quienes se desplazan desde otras comarcas o cuentan con menos recursos. Las residencias privadas pueden complementar el sistema, pero no sustituir una política pública.

El Ayuntamiento, por su parte, debería incorporar las necesidades universitarias a su estrategia de vivienda. No se trata de crear un mercado separado, sino de reconocer que los campus generan una demanda estable y previsible. Una planificación adecuada permitiría actuar en los barrios universitarios, favorecer vivienda residencial permanente y evitar que toda la respuesta quede en manos de operaciones de alta rentabilidad. También la Generalitat debe asumir que las becas pierden eficacia si una parte creciente de la ayuda termina absorbida por el alquiler.

València todavía está a tiempo de evitar que sus universidades se conviertan en centros accesibles académicamente, pero excluyentes desde el punto de vista residencial. No se puede aceptar como inevitable que 33 metros cuadrados cuesten una fortuna mientras un estudiante renuncia a vivir cerca de su facultad. El problema está identificado. Ahora corresponde actuar.

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