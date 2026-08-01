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Pablo Broseta

Pablo Broseta

Secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas

València
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'The Final Decision'

Catalá, con Barcala, Feijóo y Begoña Carrasco, en Santiago.

Catalá, con Barcala, Feijóo y Begoña Carrasco, en Santiago. / Levante-EMV

La resultante del recorrido vital de cada uno de nosotros y del cómo se nos recordará, se ve condicionado por la toma de nuestras decisiones, especialmente las importantes, aquellas a sotavento de nuestra área de confort.

Decisiones a tomar ante situaciones cruciales, aquellas que no permiten 'marcha atrás' o que pueden llevarnos a puntos de inflexión que dejarán huella en buena parte de nuestros éxitos o fracasos. Disyuntivas que apuntalarán nuestra bonhomía o todo lo contrario; por las que seremos recordados cuando partamos.

Hay ocasiones en que las decisiones requieren de responsabilidad y conllevan consecuencias, que van mucho más allá del efecto en particulares éxitos o fracasos y frente a las que seguramente ninguno de nosotros querríamos encontrarnos; aquellas que puedan derivar en éxitos o derrotas que nos afecte a todos, que traspasan la línea del individuo para condicionar al colectivo.

En esta ocasión me refiero a una de esas en que el peso de la responsabilidad individual condicionará la colectiva y que por tanto maximizan el necesario acierto, 'The Final Decision'. En el horizonte hay algunas de ellas de índole estrictamente políticas a definir; con inmediatez y necesario acierto, circunscritas a la Comunitat Valenciana pero que tendrán su efecto sobre lo nacional, especialmente si atendemos al cada vez más necesario y cercano ciclo electoral. Decisiones que permitan reforzar las tendencias ideológicas mayoritarias avaladas en todos y cada uno de los últimos procesos electorales autonómicos.

El Partido Popular, el mío, ya lo ha hecho con algunas de ellas, importantes, basadas en la responsabilidad, trayectoria, experiencia y buena gestión. Este ha sido el caso de la formalización de candidatos a las alcaldías de las tres capitales de provincia, Barcala, Catalá y Carrasco. Apuestas sin género de duda seguras, acertadas y más que avaladas. ¡Prueba superada!

¿Queda alguna otra? ¡Sin duda! Una decisión de envergadura y relevante responsabilidad. Reconozco que como ciudadano comprometido e igual que muchos de ustedes mantengo y sopeso consideraciones y preferencias. No me cabe duda de que 'The Final Decision' se convertirá en 'The Great Decisión'; al igual que en las anteriormente mencionadas.

Por tanto, Presidente Feijoo, nos queda una: la cuarta, que no debería demorarse en el tiempo, ni errar en el acierto; una decisión en sí misma tan relevante que ponga en valor las ya tomadas. Esa que nos permitirá mantener nuestra mayoría parlamentaria en la Comunitat y que confluya con el no menor compromiso, el mío al menos, de verlo como Presidente.

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