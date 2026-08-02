La Tenochtitlán que es sojuzgada por el extremeño Hernán Cortés es la imagen más rotunda del modo de evolución, que a la fuerza o por gusto adoptan las ciudades: dos ciudades que son la misma.

De hecho, sorprende la rápida infiltración que sufre cada cosa –y cada casa–de las que podriamos encontrar en todo el imperio mexica. La fuerza explosiva que expande mexicanitis es una ciudad que tiene más de un millón de almas cuando la toman Cortés. O es posible que no sea tan grande, pero tenía, tiene, paneras de mimbre llenas de fango y sujetas a otras vecinas con fibras o cordeles los jardineros musitan plalabras de placer contenido y comentan como va el rendimiento de los macetones de jitomates y chiles.

Aquí hay gato encerrado porque un capitán valeroso y hasta temerario será siempre poco por oposición a la ciudadanía de Tenochtitlán. Todo lo que escribo viene a cuenta del libro de Bernal Diaz del Castillo Historia verdadera de la conquista de la Nueva España ¿Por qué no hacen esta operación en el D.F.? Pues yo tampoco lo sé porque no hay nada parecido en Bolivia o en el Perú.

Como decía un buen amigo, hay tres cosas, las tres cruciales en los regalos que los indios de las grandes llanuras les hicieron, tal vez por amor (o algo parecido). Estos regalos fueron: aprender a hilar y tejer, dominar la forja del hierro y del acero y domar tantos equinos como se pueda.

Las gentes de Bernal juegan cuando el deber se lo permite, son objeto de burlas de parte de los suoficiales y bautizan a los perros de guerra con nombres delicados. No pocos lectores han comparado sus combates, acechos, intrigas y celadas, a menudo con sangre de Cortés, con el furor de Aquiles. Tengo lectura con substancia para una buena temporada, la critica literaria bien, gracias. Han comparado al tío Bernal con un infante bragado cuando en realidad era un abuelete tal vez despechado. No importa: esa historia verdadera que era y parece ser un arrepentimiento de su titular. Jugoso.

Hubo un tiempo en que una tal Margaret Thatcher que por reversión estaba tan incorruptible como siempre, la Isabelita. Un rey consorte llamado por su nombre y del que decían: “Ya se acerca el catalanote”.