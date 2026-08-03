Opinión
Irán distanciándose
Irán distanciándose. De la devoción, de la transcripción de sus actos, de la servidumbre vasalla pasarán al vacío, a la llamada que no se responde, a repudiarlos. Y así querrán eludir la responsabilidad, maquillar sus apoyos y conseguir cierta confianza popular para seguir chupando del frasco, mientras sus recetas son el enfrentamiento del pueblo y la absolución de los causantes de los problemas. Cuando el rey quede desnudo, la corte habrá ya quedado vacía días antes. Porque la desnudez se acompaña de inseguridad y la inseguridad y la duda no es buena compañera de viaje del poder, y menos de los sátrapas.
Esos a los que se les ríe las gracias, esos a los que se les concede el lujo y privilegio de la ignorancia, esos que cuentan con el apoyo incondicional del sinsentido. Esos que cimentan todo su poder en la violencia, la que ejercen pero sobre todo la que están dispuestos a ejercer para mantener el poder y el control de la creación de riqueza, que no de justicia.
Esos. Esos que han difundido la filosofía (pues cala más allá de la confrontación política o ideológica) de que lo vulnerable debe ser erradicado y que la fortaleza va sujeta a la virilidad. Esos. Esos que se llaman entre ellos, cuando aparecen los problemas, “jodidamente locos”. Y no, no están locos, como tampoco lo estaban Hitler, Pol Pot, Franco o Stalin. No, no es locura. La locura es más inocente, aunque en ocasiones se exprese con maldad. Lo suyo, lo de esos, no es locura, es una estrategia de poder sin moral. Sin ética.
“No sabíamos nada”, dirán pasado el tiempo, como hizo Brunhilde Pomsel, la secretaria de Goebbels. Con los años querrán olvidar y se autoconvencerán para intentar dormir sin las muertes a cuestas. Los asesinatos en serie. Las miles de personas borradas de la faz de la tierra por sus intereses, por su visión del mundo. Compartida por esos dirigentes que la historia no absolverá. El tiempo pone a cada uno en su lugar, se repiten aquellos que ya hoy ven las injusticias pero se muestran impotentes para cambiar nada.
Esos. Todo hombres. No es baladí la información. Es una tradición inventada, es una imposición histórica para sujetar privilegios, son roles aprendidos que satirizan la diversidad.
Algunos ya han empezado a distanciarse. Otros necesitarán el desastre y la devastación ante sus hijos.
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