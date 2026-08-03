Opinión
Llamas y bulos
Llega el dolor. Y, entre las llamas, las cenizas y el humo, llegan los bulos. También brotaron del barro de la dana o de la lava del volcán de La Palma. Cada nueva tragedia despierta nuevas mentiras. Cada momento de incertidumbre siembra nuevas semillas de desconfianza. Oscuridad sobre oscuridad. Desconfianza, rencor y más miedo sobre el miedo. El fenómeno no es nuevo, pero las redes lo han acentuado de un modo extraordinario. La velocidad, la propagación y la ‘democratización’ del bulo son desmesuradas. Basta un móvil y una mente vil para soltar la maledicencia. Las redes premian el contenido más impactante, el más original... el más alejado de la compleja y áspera realidad. El bulo, la desinformación, las conspiranoias galopan gracias a los crédulos, los cansados, los indignados, los compasivos sin raciocinio y los sectarios (y Miguel Bosé). La razón baja la guardia ante el temor, la rabia y la indignación. A su vez, el temor, la rabia y la indignación se convierten en correa de transmisión de las falsedades.
Cada bulo es un parásito que trata de colarse en nuestra mente transformándonos. En el momento en que se instala la duda, ya nada es lo mismo. La desconfianza no hace más que crecer. Recelo hacia las instituciones, hacia los políticos, hacia los partidos, hacia los vecinos, hacia los migrantes, hacia la propia democracia... Entonces llega aquello de que «solo el pueblo salva al pueblo», la expresión que pretende ensalzar la solidaridad, pero que ese «solo» carga de falsedad, peligro y antipolítica. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo y quién organiza al pueblo? ¿El pueblo salva a todo el pueblo o la cosa va por barrios? ¿Despojamos de responsabilidad a los poderes públicos? ¿Dinamitamos el orden social?
Llega el dolor. En las redes, los bulos se cubren de cenizas o barro. Pero, en la vida real, los vecinos se ayudan, los bomberos, voluntarios y otros técnicos trabajan más allá de sus fuerzas y la mayoría contenemos el aliento. Terrible y reconfortante realidad.
Fuente: El Periódico de Aragón
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año
- El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio
- Vecinos de Velluters: 'La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento
- Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos