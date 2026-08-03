Pelayo: once años de espera para ser del pueblo valenciano

El 20 de agosto de 1868, con la presencia de las primeras autoridades de Valencia se inauguraba el trinquet situado en el Tiro de la Gallina, al exterior de las viejas murallas de la ciudad, derribadas a partir de 1865 por el gobernador Cirilo Amorós. El alcalde Vicent Ramon Barroso de Frías, del partido Moderado, entregó los guantes a Ramón Pallardó, ‘Moya’ y Francisco Izquierdo, ‘Chufa’ y al trio compuesto por Joaquin Vidal ‘Cames’, Rosendo Arias, ‘Ferreret de Tabernes’, y Francisco Hurtado, ‘Tramuser’. La función se organizó como benéfica para los pobres párvulos de Nuestra Señora de los Desamparados. Desde el día de su inauguración, está considerado como « la catedral de la pilota». Es el recinto deportivo en uso cotidiano más antiguo de Europa, honor que se disputa con el esferisterio Mermet, de Alba en el Piamonte italiano, inaugurado en 1857 pero de uso esporádico.

Pelayo ha sido y sigue siendo el centro neurálgico de nuestro deporte. Nunca dejó de anunciar las mejores partidas, ni siquiera en tiempos de la guerra civil. En los años noventa entró en una evidente decadencia que se agudizó hasta el extremo de que la empresa de los hermanos Tuzón anunció la renuncia a su gestión. Saltaron las alarmas porque una parálisis podría suponer la pérdida de su licencia de actividad. Una construcción del siglo XIX no cumple con las exigencias de todo tipo que se requieren en el siglo XXI. Fue el momento en el que el mecenas José Luis López se ofreció para salvar el trinquet y su actividad como centro principal del Joc de Pilota. Tras duras negociaciones con el propietario, un catedrático de Física residente en Santander, José Luis López adquirió la propiedad. Desde un principio afirmó que su intención era «actuar de puente para salvar la actividad hasta que la administración valenciana lo pueda comprar y ser patrimonio del pueblo valenciano». El primer día de diciembre de 2015 la prensa anunciaba la compra de Pelayo. J. Cano, en el diario Superdeporte: «El empresario José Luis López adquirió este martes el trinquet Pelayo por 664.000 euros más impuestos».

El mecenas de la pilota habia llegado a un acuerdo para alquilar el recinto para que después fuesen las instituciones las que ejecutasen la compra. Sin embargo, ante el giro en las negociaciones con el propietario ha decidido finiquitar el asunto comprando la catedral de la pilota valenciana. José Luis López será el gestor del trinquet hasta que el consorcio que componen el ayuntamiento, Generalitat y Diputació de Valencia tenga los medios o pueda adquirilo para que pase a ser de titularidad pública. Ahora sí y según manifestaba el mecenas de la pilota, «acaba un culebrón que comenzó el mes de mayo».

La unidad de acción en torno al proceso de convertir Pelayo en un espacio público se quebró cuando surgieron ciertas divergencias entre la Fundación de la Pilota, encargada de pilotar el proceso y la Conselleria de Cultura que lideraba Raquel Tamarit. Los primeros confiaban en las avanzadas gestiones de Presidencia, con Ximo Puig, que esperaban contar con la aportación de fondos del programa europeo Next Generations para recuperación del Patrimonio. Finalmente las elecciones provocaron un cambio de gobierno y con el nuevo ejecutivo se volvió al punto de partida. José Luis López había invertido en las mejoras de la instalación: piso, galerías, cubierta, vestuarios, aseos, facilitar una salida de emergencia…

Han pasado once años desde la foto unitaria en la sede de las Corts Valencianes. Once años en los que no ha sido posible cumplir con el deseo general: convertir el trinquet de Pelayo en una instalación pública. López sigue pensando en que debe ser propiedad del pueblo valenciano: «No quiero ningún beneficio personal. Me ofrecí de puente y confié en las promesas de todos los dirigentes políticos. Espero que pueda haber una solución que haga posible ese deseo», concluye.