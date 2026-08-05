Opinión | Al tall al tall
Turistificació i pèrdua d’identitat
Turistificació i saturació de visitants són dos tumors excessius i successius que cal extirpar de molts indrets i ciutats. Les protestes contra l’excés de turistes són cada vegada més habituals i les autoritats es dediquen més a tapar forats que a corregir-ne les conseqüències. El resultat ja el sabem: diversificar l’oferta i desestacionalitzar el turisme pal·lia, però no evita els danys a la convivència i al medi ambient. Afegiu-hi l’alça general dels preus (l’habitatge en especial) i el col·lapse de serveis públics (sanitat, transport, etc.) i tindreu un malestar que se canalitza a través de manifestacions que desfoguen la ira acumulada.
La política turística suspèn des de fa anys al País Valencià. Amb l’agreujant que el consens entre les forces polítiques no és una opció disponible actualment. La derogació de la llei que creava la taxa turística abans d’entrar en vigor, n’és un exemple. Com a la “yenka”, un pas endavant i dos enrere. Potser la taxa turística no atenue la massificació i els problemes que comporta; com ara, les pujades de preus i l’increment de pisos turístics que van en detriment dels habitatges habituals, però l'allau de públic a les últimes Falles ha reobert el debat al sí del PP —partit que derogà la llei— demostrant que el no dels populars a la taxa està lligat amb fil de seda i no amb fil d’aram.
La turistificació suposa una pèrdua d’identitat a les ciutats, en substituir els trets diferencials per la homogeneïtat. Conforme els antics residents són reemplaçats per un grup social econòmicament més elevat, la ciutat perd la seua idiosincràsia generant una nova identitat fruit de la subordinació assimiladora i no de la complementarietat. Per acabar, una singularitat: degut a l’especial climatologia i atractiu mediambiental, en 16 dels 33 pobles de la Marina Alta el veïnat de nacionalitat forana supera ja el 40 % a l'últim padró oficial de l'INE. Amb eixa realitat, parlar de normalitzar el valencià és una broma d’El Jueves, “la revista que sale los miércoles”.
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