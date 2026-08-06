Opinión | Opinión
Víctor Calvo Luna
Carta de un lector: ¿Qué pastilla me toca hoy?
Un lector de Levante-EMV resume en este breve diálogo una realidad cada vez más presente en una sociedad envejecida. Porque vivir más años no siempre significa vivir mejor cuando, junto a los medicamentos, faltan otras necesidades básicas que también son imprescindibles para una vejez digna.
"A la toma de la pastilla:
—¡Buenos días!
— Buenos días.
—Tenga la tarjeta y mire a ver cuantas medicamentos me salen hoy.
—Un momento. A ver..., para el colesterol, para el insomnio, para los dolores, para la circulación, para la tensión, para el azúcar, la del calcio..., y protector de estómago. ¿Las quiere todas?
—Por supuesto, a estas alturas no me puedo dejar ninguna.
—Tiene razón, son necesarias para que viva más años y mejor, y, además, no le cuestan nada.
—Las pagamos entre todos, desde hace años. Pues..., me faltan pastillas...
—¡Le aseguro que están todas!
—De eso nada. Para vivir mejor me faltan: la pastilla de la fruta, la de las verduras, la del jamón, la de la carne, la del pescado, la de una vivienda suficiente y la de una pensión digna... Ah, y la de una residencia de mayores pública."
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