Carta de un lector: ¿Qué pastilla me toca hoy?

Un lector de Levante-EMV resume en este breve diálogo una realidad cada vez más presente en una sociedad envejecida. Porque vivir más años no siempre significa vivir mejor cuando, junto a los medicamentos, faltan otras necesidades básicas que también son imprescindibles para una vejez digna.

"A la toma de la pastilla:

—¡Buenos días!

— Buenos días.

—Tenga la tarjeta y mire a ver cuantas medicamentos me salen hoy.

—Un momento. A ver..., para el colesterol, para el insomnio, para los dolores, para la circulación, para la tensión, para el azúcar, la del calcio..., y protector de estómago. ¿Las quiere todas?

—Por supuesto, a estas alturas no me puedo dejar ninguna.

—Tiene razón, son necesarias para que viva más años y mejor, y, además, no le cuestan nada.

—Las pagamos entre todos, desde hace años. Pues..., me faltan pastillas...

—¡Le aseguro que están todas!

—De eso nada. Para vivir mejor me faltan: la pastilla de la fruta, la de las verduras, la del jamón, la de la carne, la del pescado, la de una vivienda suficiente y la de una pensión digna... Ah, y la de una residencia de mayores pública."