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Opinión

Teresa Mollá Castells

Teresa Mollá Castells

València
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Palestina em dol

Equipos de la defensa civil palestina trabajan para recuperar cuerpos bajo los escombros, en Beit Lahia, al norte de la Ciudad de Gaza.

Equipos de la defensa civil palestina trabajan para recuperar cuerpos bajo los escombros, en Beit Lahia, al norte de la Ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

Llegir a les xarxes que Israel no perdona a l’Estat Espanyol per la seua posició davant el genocidi de Gaza i la invasió al Líban, és per a mi, començar un dia difícil amb bon peu.

La situació Palestina, des d’aquell llunyà viatge de fa díhuit anys, mai ha pogut resultar-me indiferent. Amb el genocidi dissenyat per Netanyahu estan anant igual de lluny que el nazisme va anar amb ells. No tenen cambres de gas. Tampoc les necessiten. Utilitzen la fam i la set per exterminar-los. No tenen forns crematoris, però tenen buldòzers per a fer malbé les collites i els oliverals palestins i arrasar amb tot el sistema de reg que han construït al llarg dels anys.

I tot amb l’atenta mirada internacional que, per no destorbar al genocida, calla. Europa, mira cap a altre costat. Els Estats Units amb un senyor al capdavant que es creu l’amo del món, recolzant amb complaença el que fa el genocida i ja ha dit que a la franja construirà, una vegada expulsat el poble palestí i annexionat el territori a Israel una zona de ressorts privats com a forma de negoci particular seu. O siga de nou i per variar, el benefici particular per damunt del col·lectiu. Quin fàstic em fa aquest senyor... igual o més que el genocida Netanyahu.

El que més vergonya em fa com a ciutadana de l’Estat Espanyol és la posició per la qual han optat l’oposició al govern que per tal que continuar amb el desgast al govern de Sánchez. Estan fent costat a aquests dos éssers dolents que no saben el que és la compassió ni l’empatia.

Netanyahu per genocida i Trump per pedòfil i violador són dos models de masculinitat tòxica que devien combatre’s i ser reeducats des d’alguna presó de màxima seguretat.

El poble palestí mereix viure en pau i criar a les seues criatures sense que les assassinaren. Les xiquetes i xiquets no tenen cap culpa del que passa al món. Ja en tenen prou amb sobreviure a un món tan hostil. Però sembla que als soldats israelians armats fins a les dents el diverteix assassinar-los per plaer. I per estratègia militar tot cal dir-ho. Quan assassinen a un xiquet eviten que en un futur siga combatent contra el seu sistema ni que forme part de possibles noves “intifades”.

Una guerra desigual entre l’exèrcit més ben armat del món i gent que lluita amb pals i pedres. David contra Goliat. On si alguna cosa caracteritza als palestins és la seua capacitat de resistència davant l’ocupació sistemàtica de les seues terres.

I mentrestant Feijóo i Abascal fent una oposició mesquina al Govern de Sánchez que, tot i les nombroses errades comeses, ha tret pit en la defensa dels drets humans del poble palestí enfrontant-se als dos dirigents amb els exèrcits més poderosos del món.

Circulen per les xarxes teories conspiranoiques sobre el que ha ocorregut a Ceuta que veuen darrere al monarca marroquí a les ordres de Netanyahu i Trump per fer fora a Sánchez precisament pel tema palestí. No seria d’estranyar després de veure com actuen aquests dos “tipos”.

No em puc treure del cap les dones palestines i la seua doble ocupació. Per una banda, l’ocupació israeliana i per l’altra la dels seus cossos destinats a parir contínuament per tal de donar criatures “per a la causa”. Xiquetes perquè en el futur continuen parint i xiquets perquè siguen soldats per a la causa. És senzillament terrible pensar-les i saber que són captives d’un futur de patiment i sempre de fugida cap endavant. I de soterraments de filles i fills assassinats per l’exèrcit israelià que sembla que de vegades dispare contra ells per pura diversió. I per pura maldat, també.

Davant del Tribunal Penal Internacional Netanyahu acabaria condemnat per crims de lesa humanitat. Precisament per això està en busca i recerca internacional i Mamdani, alcalde de Nova York, ja ha declarat que Netanyahu no és benvingut a la ciutat que ell representa, i que si tinguera autoritat executaria l’ordre de detenció.

Parlar del poble palestí tant de Gaza com de Cisjordània és recordar la seua lluita, la seua causa i òbviament posicionar-nos. Jo tinc clar on estic. Malgrat ser els eterns perdedors, visca Palestina lliure!

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