Grimaldo también es campeón del mundo

Hay gestos que, por pequeños que parezcan, envían mensajes muy poderosos. Este viernes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá en el Palau a Ferran Torres para convertirle oficialmente en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana. Un reconocimiento merecido para un futbolista excepcional, campeón del mundo con la selección española y autor del gol que dio a España su segunda estrella.

El problema no es homenajear a Ferran Torres. El problema es que la Generalitat parece haber olvidado que en esa misma selección campeona del mundo también había otro valenciano: Alejandro Grimaldo.

El jugador de la Pobla de Vallbona formado en la cantera del Valencia CF ha recorrido uno de los caminos más difíciles del fútbol europeo hasta convertirse en campeón del mundo. Sin focos excesivos, sin campañas mediáticas y con una regularidad que le ha permitido ganarse el respeto del fútbol internacional.

Sin embargo, para el Consell parece no existir.

Mientras Ferran Torres será recibido con todos los honores, firmará un protocolo institucional y se convertirá en la imagen de la Comunitat Valenciana, de Grimaldo no se ha anunciado absolutamente nada. Ningún homenaje autonómico. Ninguna recepción oficial. Ningún reconocimiento institucional por parte del Gobierno valenciano.

Paradójicamente, ha tenido que ser su pueblo, la Pobla de Vallbona, quien haya tomado la iniciativa para concederle la Medalla de Oro del municipio, la máxima distinción local. Un gesto que honra al ayuntamiento, pero que deja en evidencia la ausencia de la Generalitat.

Reducir el éxito valenciano en el Mundial a un solo nombre supone invisibilizar a otro futbolista que también levantó el trofeo y que también representa a esta tierra. Porque el Mundial no lo ganó un goleador en solitario. Lo ganó una selección y en esa selección había dos valencianos.

La explicación de que el jugador de Foios sea el embajador por haber marcado el decisivo gol podría entenderse desde el punto de vista mediático. Lo que cuesta comprender es que esa decisión implique ignorar completamente a Grimaldo.

Si el objetivo del protocolo es poner en valor "el talento deportivo de la Comuntiat Valenciana", resulta difícil justificar que es ese talento tenga un único rostro cuando existen dos campeones del mundo nacidos en la Comunitat.

El deporte también transmite un mensaje de igualdad y de reconocimiento al mérito colectivo. Precisamente por eso sorprende que el Consell haya optado por una estrategia que inevitablemente alimenta comparaciones y genera una sensación de agravio.

Alejandro Grimaldo también representa el esfuerzo, constancia y el orgullo por sus raíces valencianas. También ha llevado el nombre de la Comunitat Valenciana por toda Europa. También ha hecho historia para el deporte español. También merece que la Generalitat se acuerde de él.

Porque cuando una tierra presume de sus campeones, debería hacerlo de todos. No solo del que más titulares genera.