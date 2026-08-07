Massalfassar abre el apasionante Open de Galotxa

Massalfassar acoge este sábado, 8 de agosto, la primera de las semifinales del II Open de Galotxa. Se enfrentan las formaciones del club local y la de Montserrat. El sábado dia 15 el torneo se traslada a Godelleta, con el duelo entre las formaciones de Faura y Quat de les Valls. La final se reserva para el domingo día 23 de agosto en la cancha de Faura, con una tarde completa: una preliminar femenina entre los clubes de Godelleta y Alfarp y la final entre los ganadores de las semifinales.

El torneo ha provocado una reacción positiva entre los aficionados y aunque quedan lejanos los tiempos en que las calles abarrotaban aceras, esquinas, balcones y ventanas se percibe un interés por conocer el resultado de una proposición deportiva que aporta la presencia física de los mejores en una especialidad en la que se puede disfrutar de todas las potencialidades del pelotari. Desde el “bot”, que sería el “dau” de la “escala i corda “no hay restricciones al poderío de la pegada; desde el resto exactamente igual. Y esa explosión de la pegada que cruza majestuosa de galería a galería, de “parà” a “parà” se combina con la necesaria picardía que exhibe el jugador que sabe buscar el “quinze” entre la gente o en el espacio vacío del campo rival.

La primera cita, en el carrer de pilota de ese complejo de instalaciones para este deporte del que presume Massalfassar, veremos en acción a dos equipos de potencialidad máxima. La formación local recurre a Moro, leyenda que es por méritos propios de la Galotxa pues durante más de una década ha exhibido su calidad técnica y su poderosa pegada con el reconocimiento general. Jugará acompañado del “mitger” profesional Álvaro Gimeno, de envenenada pegada, formado en el club local y colocado ya entre la elite de la “escala i corda”. El equipo se completa con otras dos figuras locales: Luis y Óscar. Frente a ellos, la formación de Montserrat, indiscutible reina de la especialidad con un Oscar Bessó que impresiona por su depurada técnica que jugará acompañado nada más y nada menos que de Nacho de Beniparrell, el mitger por excelencia, el pelotari que condensa lo mejor de los mejores “mitgers” desde los tiempos de Mora y Ruiz. Montserrat completa el equipo con dos figuras locales como Carlos Salmerón y Rafa Añó en el saque.

Massalfassar, en el centro de l’ Horta Nord, congregará a aficionados de toda la comarca y aún de otras lejanas. Acudir a esta semifinal es visitar la patria del Mestret, el jugador preferido del legendario Xiquet de Llanera y que tuvo tiempo de vivir la recuperación del Joc de Carrer que propiciaron tres jugadores de alto nivel como Federico, El Seco y el Nano, en los años ochenta; viajar a Massalfassar es pasear por las calles del pueblo que desde hace medio siglo y como exigencia y tributo a la historia cuida con esmero el deporte propio. Todo eso y mucho más encierra la propuesta de este II Open de Galotxa.