La newsletter de Joan-Carles Martí: El eterno Nou Mestalla

Querido lector, querida lectora:

Esta noche está anunciado el último Trofeu Taronja en Mestalla. Las previsiones del Valencia apuntan a que la presentación de la temporada 2027/28 ya se celebrará en el Nou Mestalla. Falta un año, pero la futura casa blanquinegra parece gafada desde su nacimiento. Los plazos de una obra de esta magnitud ya son muy ajustados y, aunque el avance de la estructura exterior resulta evidente y se acerca la instalación de la cubierta, la tensión geopolítica amenaza ahora con introducir otra incertidumbre sobre su estreno.

Conviene recordar que la gran carrera contrarreloj para acabar el estadio la próxima primavera tiene el objetivo de superar el corte de la FIFA para que València sea sede del Mundial de 2030. Precisamente ese campeonato compartido con Marruecos se encuentra ahora en el centro de una creciente controversia política. Hasta el PP se plantea renunciar a la organización si la final no se disputa en España, coincidiendo en ese rechazo —aunque por motivos muy distintos— con Podemos, Vox y Sumar, que también han reclamado abandonar el proyecto ante las recurrentes tensiones con el régimen alauí y el uso de la presión migratoria como instrumento diplomático.

El Nou Mestalla parece condenado a avanzar de crisis en crisis. La Gran Recesión de 2008 con su derivada inmobiliaria frenó en seco la construcción del que entonces se presentaba como uno de los mejores estadios de Europa. Después llegó Peter Lim y ocurrió justo lo contrario de lo que prometían quienes defendieron su desembarco en València. A la constante devaluación deportiva del club se añadió durante años una evidente falta de voluntad para terminar el estadio de Corts Valencianes. Las obras solo volvieron a convertirse en una obligación real cuando el Ayuntamiento endureció su posición y, casi al mismo tiempo, comenzaron a conocerse movimientos del empresario singapurense para explorar una posible venta de sus acciones.

Entre unas cosas y otras han pasado casi veinte años. Y ahora, cuando el Nou Mestalla empieza por fin a adquirir silueta de gran estadio, otro conflicto ajeno al Valencia puede alterar de nuevo los planes. Una crisis migratoria y diplomática con Marruecos, con inesperada derivada futbolística, podría acabar afectando a un calendario que ya dispone de muy poco margen.

“Mestalla és etern” es el lema que aparece, casi escondido, en los abonos de esta temporada. Las tarjetas llegan al buzón acompañadas de una carta del club que confirma que esta Liga acogerá los últimos partidos en el viejo campo. Pero el problema es que, a este paso, el traslado vuelve a depender de circunstancias que el Valencia apenas controla. Y eso es precisamente lo que más inquieta al valencianista. Mucho más que unos fichajes sobre los que, después de tantos años de Lim, las expectativas son escasas. El aficionado pregunta cuándo se irá de Mestalla, cómo será el cambio y si el nuevo estadio estará realmente listo.

Porque, después de casi dos décadas de anuncios, paralizaciones, ultimátums y nuevas fechas, quizá el lema se esté cumpliendo de una forma que nadie imaginó, ya que lo que amenaza con hacerse eterno no es Mestalla, sino la inauguración del Nou Mestalla.

En el radar:

Me gustaría conocer su opinión y sugerencias en este correo levante-emv@epi.es, gracias

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.