Sagunt: una violación para decorar la fiesta

Nos sobran los motivos, como diría Joaquín Sabina, para decepcionarnos cada día con la condición humana. A medida que se producen avances tecnológicos, mejora la calidad de vida y mejoran los derechos, en una medida que jamás podrían imaginarse nuestros antepasados, continúa sorprendiendo la calaña de algunas personas.

Continúa sorprendiendo cómo la burla, la difamación, la ridiculización y, sobre todo, la banalización del mal ocupan nuestras calles, nuestros pueblos y también nuestras plazas. En el caso al que me voy a referir, una plaza de toros.

Muchos de ustedes leyeron ayer la noticia que firmaba mi compañera, la delegada en Sagunt, Mónica Arribas, en la que se daba cuenta de que a una peña taurina no se le había ocurrido mejor imagen para ilustrar su cartel que la de una mujer violada por una vaca.

Les tengo que confesar que la primera vez que recibí esa información no me la creía. No me la creía. Mi raciocinio, mi capacidad mental, se negaban a darle credibilidad a semejante aberración. Pensé: «Esto no puede ser. Esto es un fake. Es un montaje».

Y digo esto por varios motivos.

No me podía creer, de verdad, que con tantos asesinatos machistas que estamos registrando este año; con todos los problemas de violaciones y agresiones sexuales que padecen las mujeres en la Comunitat Valenciana, en España y en el mundo; con las 593 agresiones sexuales con penetración registradas el año pasado en la Comunitat Valenciana, una media de 1,6 violaciones al día; con un incremento del 22,8 % en el primer trimestre de este año; y con la vejación constante que sufre la mujer en muchísimas esferas de la sociedad, también en Sagunt, también las niñas y las mujeres de Sagunt, una peña taurina de la localidad utilizara la imagen de una mujer violada por un toro para ridiculizarla durante una fiesta popular.

Me pregunto: ¿de verdad los miembros de esta peña taurina no tienen nada mejor con qué hacer broma? ¿Tiene que ser una mujer?

Me da la sensación de que hay un grave problema en ciertos sectores de esa localidad con la mujer, con el papel que se le otorga y con el trato que recibe en fiestas y celebraciones, ya sea en la Semana Santa o en los toros. Y creo que el Ayuntamiento de Sagunt debe abordar esta problemática.

Y de ahí viene mi segundo motivo para no dar crédito a lo que estaba pasando: que ese cartel hubiera estado doce días colgado en una plaza de toros, a la vista de miles de personas, y que nadie en el ayuntamiento, nadie, hubiera reprendido a la peña ni hubiera exigido su retirada inmediata, desde la ausente Concejalía de Igualdad hasta el propio alcalde, el socialista Darío Moreno. Que son lo mismo, porque Moreno es también el edil de Igualdad.

Entre que el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha cedido a Vox las competencias sobre las unidades encargadas de la valoración forense de las víctimas de violencia machista; entre que seguimos asistiendo al asesinato de mujeres que dejan huérfanos a tantos niños; y entre que ahora nos enteramos de que esta peña ha podido exhibir durante doce días este cartel ante la total pasividad del Ayuntamiento de Sagunt, la verdad es que hay días en los que una desearía que el eclipse durara un poco más.