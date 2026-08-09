Los descendientes de españoles exiliados o no

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que tiene su origen en un proyecto de ley del Gobierno, establece en su disposición adicional octava, entre varias medidas, una que se considera reparadora de los españoles/as que se exiliaron durante la Guerra Civil de la que son beneficiarios los hijos/as y nietos/as a los que se ofrece la posibilidad de adquirir por opción la nacionalidad española, sin perder la suya originaria. Para el Partido Popular con estas medidas lo que se persigue es incorporar al censo electoral a cientos de miles de nuevos españoles que presumiblemente serían votantes del PSOE en las próximas elecciones generales. Es decir, se trataría de una nueva trampa del PSOE con la finalidad de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa tras las próximas elecciones generales: Pero lo cierto es que las sospechas del PP, fundadas o infundadas, lo único que pueden producir es el rechazo masivo de los nuevos españoles al PP en las próximas elecciones generales.

Hay que decir que, al margen del artículo 20 de Código civil, no es la primera vez que se regula la obtención de la nacionalidad por opción de descendientes de españoles exiliados en el extranjero (Leyes 52/2007 y 20/2011), sin que dispongamos de datos fehacientes de los hijos y nietos de españoles exiliados que han optado por la nacionalidad española. No es ninguna novedad la opacidad que rodea a estos asuntos.

La mencionada disposición adicional octava de la Ley 20/2022, en lo relativo a los hijos y nietos, contempla como periodo de tiempo en que puede alegarse el estatus de exiliados de padres o abuelos “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual” el que va del 18 de julio de 1936 hasta la promulgación de la Constitución de 1978. La disposición adicional octava es incompresiblemente muy breve e incompleta. Y esta circunstancia es la causa de que se haya dictado una extensa Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, de 25 de octubre de 2022. Disposición que no tiene carácter normativo, que ha regulado aspectos sustanciales como si se tratara de una ley, suplantando la competencia legislativa de las Cortes en una materia especialmente sensible. Entre las trasgresiones que contiene la Instrucción la más grave consiste en considerar que son exiliados todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

La oferta de obtener otra nacionalidad, que no exige que los beneficiarios pierdan la nacionalidad de origen, es muy generosa porque no debe olvidarse que los nuevos españoles se convertirán automáticamente en ciudadanos europeos con los beneficios considerables que ello implica. A nadie amarga un dulce, dice el refrán. Y ser español y ciudadano europeo es obtener un estatus privilegiado al que difícilmente renunciarán los que puedan ser beneficiarios.

Nadie quiere convertirse en nacional de otro país si dicho país no ofrece mayores beneficios que los del país de origen. Y es evidente que España es un país que con los años ha incrementado su prestigio. Basten unos datos, en el año 2000 se nacionalizaron españoles 18.535 extranjeros y esa cifra ha ido creciendo, con algún altibajo, hasta los 299.732 extranjeros que se han convertido en españoles en 2025; la mayor parte de los nuevos españoles son originarios de países hispanoamericanos, y una cifra considerable de origen marroquí (42.114). Desde 2013 se han nacionalizado españoles 2,2 millones de extranjeros, entre los que se cuentan los descendientes (hijos/as y nietos/as) de españoles exiliados.

La Unión Europea de acuerdo con el Derecho de la Unión vigente no tiene competencia alguna en materia de nacionalidad, que es competencia exclusiva de los Estados miembros. Sin embargo, la circunstancia de que la nacionalidad de un Estado miembro lleve aparejada la ciudadanía europea merecería una reflexión de los líderes de Estados europeos, particularmente cuando un Estado miembro pretende llevar a cabo nacionalizaciones masivas. En el caso de la mal llamada Ley de nietos se especula con que la cifra de beneficiarios esté en el entorno de dos millones, es decir se maneja la posibilidad de que el número de nacionalizaciones derivadas de la Ley 20/2022 sea superior a la de la suma de las nacionalizaciones de los últimos diez años. Cifra que podría verse incrementada si el ámbito subjetivo de la Ley 20/2022 que se lleva a la práctica es el de la mencionada Instrucción. Cuando se adopta una decisión de esta naturaleza se debe considerar, entre otras muchas previsiones necesarias, la posibilidad de que los nuevos españoles se establezcan en España: ¿se ha previsto el impacto de esta posibilidad en los servicios públicos españoles? Lo más probable es que el Gobierno no haya contemplado esta circunstancia. O como en el caso de la regularización de inmigrantes, que se está implementando en la actualidad, muy probablemente las previsiones del Gobierno sean equivocadas y los beneficiarios de la Ley 20/2022 no sean los que se han previsto.

No cabe duda de que los nuevos españoles tendrán el derecho a ser electores y elegidos en todas las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Así lo establece con claridad la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que les será de inmediata aplicación. Ninguna norma española o europea ha previsto discriminar a los extranjeros que adquieran la nacionalidad derivada de las leyes antes citadas.

La Ley 40/2006 de manera implícita tenía por destinatarios a los españoles de origen que vivían en España y que ahora viven en el extranjero. Y puede defenderse que estos españoles, que quieren seguir siendo españoles, y que pueden volver a España cuando lo consideren oportuno, sigan teniendo el derecho a votar en las elecciones españolas y europea. Pero, aunque esta fuera su concepción originaria, la Ley 40/2006 se aplica a todos los españoles que vivan en el extranjero sea cual sea el procedimiento por el que hayan obtenido la nacionalidad.

Que los descendientes de españoles exiliados, que ni han vivido ni viven en España, y que siguen conservando en su plenitud otra nacionalidad, y que por tanto puedan votar en las elecciones de su país de origen y en las elecciones españolas y europeas es la norma vigente en España y en numerosos estados de la Unión. No es este el momento oportuno pero nuestros legisladores debieran reflexionar sobre este tema. Por nuestra parte damos una calurosa bienvenida a los nuevos españoles y españolas.