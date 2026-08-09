Épica victoria de Monserrat que la mete en la final del Open de Galotxa

Ocurrió en la semifinal del II Open de Galotxa, disputada en Massalfassar. Una pelota jugada desde el bot, con toda la elegancia y potencia de Oscar Bessó cruza triunfal los mas de setenta metros de la cancha y se encuentra con una réplica de Javi Diez , “ El Moro” que la juega con la izquierda, de volea” tras picar la pared. La pelota cruza majestuosa los aires y obliga a Nacho, a restarla “per dalt” y lanzarla a la “parà” del resto. Allí, en un escorzo definitivo, Javi rematará de volea por encima de la “parà” del “bot”. Entusiasmo general. Ovación intensa, sentida, sincera de todos los aficionados. Ante la majestuosa belleza de los visto, no hay colores sino entrega a la justicia. Tributo a la esencia ética que envuelve a un deporte dónde se ama al paisano, se sufre por el triunfo de tu pueblo pero donde la verdad prevalece sobre los sentimientos. O sea , uno puede ser y sentirse de Montserrat pero gozar y reconocer la grandeza de un pelotari sobresaliente como Moro de Massalfassar.

Cuando un aficionado observa atónito esa jugada, ese “quinze” rematado con una ovación entusiasta sólo cabe concluir que estos jugadores merecen todos los reconocimientos y todos los honores habidos y por haber. Es un deber de justicia para quienes son capaces de ejecutar las jugadas que son la esencia del Juego a Largo, donde se prima al pelotari capaz de restar y contrarrestar las pelotas que llegan desde donde no alcanza la vista. Así fue esta primera semifinal de esta magnífica idea del Open, que animó de espectadores como hacía tiempo que no se veía. Fueron más de dos horas de titánica lucha, con alternativas en el marcador pero con la constante de la belleza de cada “quinze”. El triunfo se decantó a favor de Montserrat, con Bessó, Nacho , Salmerón y Añó, por 60 a 70, indicativo de la emoción vivida en una tarde para el recuerdo. Todos rayaron a gran altura pero hubo un pelotari que sobresalió: Moro. El resto de Massalfassar se llevó las mejores ovaciones porque fue el pelotari que mostró los mejores recursos técnicos ejecutados por brazos poderosos. Sus compañero y paisano Álvaro Gimeno, se las tuvo tiesas con Nacho de Beniparrell pues le plantó cara en longitud de la pelota y en intención y criterio. Luis, el “punter” intervino siempre con acierto. De los vencedores basta decir que ante las altas prestaciones rivales, consiguieron una épica victoria.

El día 15 se jugará la segunda semifinal en Godelleta con un cartel hermoso. Faura alineará a Alejandro, Hector II, Llopis y Cristian contra Quart de les Valls, con Carlos EL Puma, Hilari, Herrera y Berbis. Hay de todo y para todos. La final será el 23 de agosto en la cancha de Faura.

Un espectador, acabando la partida y entusiasmado con el espectáculo comenta su preocupación por el futuro de la especialidad, “ pareix com si hi haguera interés en despreciar-la i mira quina barbaritat de jugar a pilota…” Reflexión contestada por un viejo aficionado impregnado de filosofía oriental: “ Hi hagué un comerciant que va obrir una tenda on col.locá un rètol: “Es ven Veritat Plena”. La gent es va creure el rètol i comprava el producte. Tots semblaven contents amb la idea…”

Y el sabio redondeó su reflexión. "Naturalment la decepció no tardava a arribar: no hi ha veritats absolutes. La senda de la Veritat és estreta, moltes vegades el caminante es troba sol i abandonat a la seua sort però justament en aqueix sofriment interior està la fortalesa que li donarà llarga vida. I ara no s’ obliden dissabte pròxim: ens vegem a Godelleta”.