La Liga contra el fútbol, un año más

Si a La Liga no se le ocurre algún otro dislate de última hora, el Llevant debutará al día siguiente de la Mare de Déu d’Agost, en Cornellà, domingo a las 19 horas. Así lo ha decidido una IA con algunos “prompts” que tienen mucho que ver con el interés de las audiencias televisivas y poco con el respeto a los aficionados. Lo llaman algoritmo.

El ente dirigido por Tebas marca los parámetros que sus asociados, cada vez con menor margen de decisión, aceptan. Uno de los más importantes es que los clubes son premiados o penalizados en función de la imagen que muestren sus gradas en las imágenes televisivas que ven en la otra punta del mundo. Con todo mercantilizado, los hinchas son género cuantificable. Hasta ahí importan. Para poco más.

Tras la épica salvación del equipo de Castro, vuelve a rodar el balón en Primera, con los rescoldos aún humeantes del incendio de la Vall d’Uixó y de tantos otros, con media España de vacaciones y la otra media inmersa en una interminable ola de calor. Y La Liga insiste en programar encuentros en horarios que suponen un evidente riesgo para la salud pública. Sin ir más lejos, el Llevant-Betis, debut en Orriols, se disputará un 29 de agosto a las 17 horas. Solo para “iron men”. Abstenerse niños, mayores o gente con problemas de salud.

••• Mercado abierto. Otro de los sinsentidos que desvirtúa la competición es arrancar un curso más con el mercado de fichajes abierto. Los equipos debutarán y jugarán tres partidos sin conocer su plantilla definitiva y, por tanto, entrenadores, directores deportivos y cuerpos técnicos habrán trabajado en pretemporada desde la provisionalidad.

••• Caótico calendario. El algoritmo que “sortea”, un año más, el calendario regala tramos de competición contra rivales de mayor o menor entidad que pueden condicionar completamente la tabla clasificatoria, especialmente en la mitad baja. Además, se suceden jornadas consecutivas en casa y a domicilio sin ninguna lógica. Inevitablemente, unos equipos afrontan secuencias más exigentes que otros… El algoritmo, sin embargo, es neutral. O eso se supone.

••• Clásicos. Un año más no habrá horarios definidos con suficiente antelación para planificar viajes y reservas. Todo lo que no sean los partidos de máxima audiencia queda relegado a un segundo plano, papel de comparsa.

Y así es como La Liga sigue presumiendo, no sabemos muy bien de qué, a años luz ya de la Premier. El fútbol es de la gente, aunque la patronal de Tebas se resista a aceptarlo. Solo desde el respeto reverencial a quienes lo hacen grande, lo serán también los clubes y las competiciones.

••• Benimar y Carlos Espí. La asociación de vecinos de Natzaret agradecía estos días al Llevant UD la asunción de responsabilidades en el mantenimiento de los terrenos de la futura ciudad deportiva granota, el antiguo Benimar. Carlos Espí y su traspaso por 25 millones marcan el camino: la viabilidad futura del Llevant en la élite pasa por la cantera. Además de extraordinario rendimiento en el césped, 45 millones en tres años. Sin duda, Natzaret es la mejor inversión posible.