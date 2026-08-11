El infinito de Lapiedra y Sanus

Cenamos un día con el obispo Sanus y Ramón Lapiedra, y a alguien se le ocurrió sacar el tema del infinito, o resulta que el infinito cayó del cielo, no sé, pero el asunto lo abordaron Lapiedra desde la física teórica y Sanus desde la teología, entre cucharada y cucharada de sopa, en una comunión sorprendente, y no como ahora, que se tiran los trastos a la cabeza hasta los sabios. Uno admiraba a Sanus por esas fechas, ya remotas, porque escribió un artículo en El País impugnando la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, y eso que era obispo en activo. Monseñor defendía que había civilizaciones más “civilizadas” que otras (obvio: dónde va a parar la cultura de los talibanes con la ilustrada francesa) y que la cosa del manoseado y benévolo multiculturalismo, en consecuencia, era algo así como una patata sin aliño (lo de la patata lo pongo yo). El artículo del ex rector Pedro Ruiz de hace unos días glosando a Lapiedra -larguísimo, alguien debería soplarle a Ruiz al oído que un diario no es el The New Yorker- circunvala, o se detiene escasamente, en lo que uno cree lo más excelso de Lapiedra, que es el mundo cuántico, la física teórica y sus enigmas, la materia insondable, las oscuridades del universo, disciplinas entre la ciencia y la poesía, y en cambio se pasea Ruiz en abundancia por el Lapiedra “comprometido”: comprometido con el valencianismo, con el humanismo, con la democratización del tinglado universitario, comprometido con la ética del compromiso. Eran otros tiempos. La verdad es que uno se “compromete” porque observa que existe un vacío y entonces acude a llenarlo, naturalmente con sus propios criterios. Como Fuster con el “Nosaltres”. O sea, que ya es un asunto ideológico. No nos vaya a suceder como a Sartre, que se fue a Praga durante la Primavera de la ídem e impartió una conferencia a favor del leninismo y la URSS, con lo cual el personal se quedó con la boca abierta, pasmado. A Ramón Lapiedra le azuzaron unos periódicos, como señala Ruiz con precisión, pero otros lo elevaron, lo elogiaron y enaltecieron. No pasa nada. El sistema es pendular, como sabía Lapiedra, y por eso él mismo acentuaba la negociación y el consenso y estimulaba los vasos comunicantes. Al propio Ruiz, cuando sucedió a Lapiedra, le pasó algo similar con la prensa. Unos hacia aquí y otros hacia allá. Pero en todo caso, en ese balanceo, lo que no hay que olvidar es que la prensa “progresista” -vamos a llamarla así- estaba hecha un caldo con la Universidad de Valencia, hiciera la universidad lo que hiciera. O no hiciera. Tenía bula. O sea, que en buena medida renunció a ejercer de centinela crítico con el Estudio General que dio a luz Alejandro VI. La universidad se hallaba en el lado bueno de la historia, como dicen ahora los cursis. Y no diré yo que no estuviera, ojo. En todo caso, la izquierda rutinaria la había colocado en uno de sus cielos dorados, entre su marco referencial, y cuando por ejemplo se ejecutó el mayor homicidio sobre la huerta milenaria de Vera obrando el Campus de Tarongers ya ni siquiera un Salvem l´Horta tristón y destemplado se manifestó ante las obras, que uno recuerde. Y eso que el campus se edificó cuando ya no “tocaba”, es decir, fuera de tiempo, cuando la sensibilidad por la ecología ya era exponencial en la sociedad (no como cuando se fundó La Politécnica, en los últimos años franquistas) y los activismos combatían en las calles y las plazas. Lerma lo debió impedir, si es que estaba entre sus atribuciones, aunque se lo pidieran a gritos los rectores y lo hubiera proyectado el PGOU. Vicente Montés, lo recuerdo bien, aullaba contra esos edificios universitarios de nueva planta: quería la universidad en el centro de Valencia, para recuperar el casco antiguo. Bueno. No entremos ahí, porque el casco antiguo está como está. Quiere decir uno que se edificó Tarongers y no hubo un mínimo acto de contricción por la huerta milenaria. Ni un lloro. Ni siquiera un funeral digno por el patrimonio extinto. ¿Y quién era el intrépido que osaba agujerear el canon establecido? Durante mucho tiempo la universidad representaba la “correción política”, un patrón de “correción política” casi inexpugnable, esculpido con el mismo material de otras correcciones políticas de distinto espectro ideológico. Y eso fue así porque la universidad no solo alumbraba ciencia y material humanístico de primer orden sino que proyectaba “política”, de largo alcance si se desea, pero política al fin y al cabo. Ciprià Ciscar lo sabe muy bien. No iré más lejos. La universidad se constituyó como un “poder”, consciente o inconsciente, es lo de menos, y como todo poder desprendía culto y su adoración. Y feligresía. Y fans. No como ahora, claro, que ni sabemos quién es el rector/a. Y casi que mejor.

Le preguntaron al filósofo cuál era el objeto de su filosofía. Contestó: “Hacer que la mosca salga por el cuello de la botella”. Es difícil explicar a Ramón Lapiedra porque el mundo que hemos compartido con él es el que glosa en gran parte Ruiz: el del hombre público, valencianista, luchador por la lengua y la identidad, agitador de valores, guía de la universidad, etcétera. Pero ese mundo es el que ya conocemos. Nos falta aquel que penetra en la epidermis de la discusión Sanus/Lapiedra, el de la finitud y el infinito, el de la materia convertida en algo fantasmal, el del tiempo cósmico, el del “caos como una experiencia equivocada” (Godel), todo eso. La reivindicación de Lapiedra se construye, me parece a mí, sobre bases yo no diría que incorrectas pero sí muy habituales: las del compromiso cívico y todos los satélites que giran a su alrededor. Pero eso es como si cogiéramos a Kafka y glorificáramos su labor como oficinista, o agarráramos a Tierno Galván y lo redujéramos a sus años en la alcaldía (aunque Tierno iba por la noche a visitar a los bomberos y les hablaba de Heidegger). La luz de Lapiedra, su mundo auténtico -y disculpemos ahora el mundo personal porque ese es inescrutable-, es, o ha de ser, el mundo de la grandeza, el que explica la vida y el universo, el que enseña lo que somos y lo que pisamos y nos rodea: esa física teórica repleta de neutrones y protones y enigmas que rozan lo espiritual, basta leer a Labatut y a todos sus matemáticos locos. A ver si algún compañero suyo, físico y razonable (didáctico), nos regala esa vida y esa obra, que nos la están cancelando en el empeño de consagrar únicamente la del paisaje social y político.