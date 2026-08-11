Opinión
La vertadera prioritat nacional
La prioritat nacional ja forma part del nostre ordenament jurídic. Forma part, des de hui, de l'objecte d'una de les lleis més importants de la nostra societat, la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. El terme «prioritat nacional», segons consta des d'ara, fa referència a:
«f) Promoure el principi de prioritat nacional, que procure l'assignació prioritària dels recursos públics a aquells que mantenen un arrelament real, durador i verificable a la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu...»
Prioritat nacional. Quina és la prioritat nacional en serveis socials? Tindre nanos i nanes amb resolució de desemparament a la mateixa casa on s'ha produït perquè no hi ha recursos?
Prioritat nacional és tindre la ràtio dels centres de protecció per damunt de les recomanacions i d'eixa llei que han modificat en el seu objecte? Prioritat nacional és no renovar des de fa més de tres anys els convenis amb les entitats de protecció?
Prioritat nacional són les llistes d'espera per la falta de centres de dia per a persones majors? O de residències públiques? O eliminar l'obligatorietat dels serveis públics i tornar al model dels convenis amb el sector privat?
Prioritat nacional és esperar que et donen el grau de dependència i morir-te sense haver rebut res?
Prioritat nacional seria pactar per la infància, pactar pels majors que tant han fet per tots, per aquelles persones a les quals els fa falta una ajuda perquè no tenen res.
Prioritat nacional és la falta de vivenda, són els lloguers abusius, és la precarietat laboral. Això és prioritat nacional, i no negar l'accés al servei públic de serveis socials.
Prioritat nacional no és modificar una ajuda com la RVI, ni els menús dels col·legis.
És també curiós que, ja que han canviat l'objecte de la llei, podrien també haver canviat el seu nom, perquè què tenen d'inclusius els serveis socials després d'esta modificació?
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