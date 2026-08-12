Opinión | Al tall al tall
Espanya amb E d’eclipsi
Què, a vostè també li ha arribat algun rumor viral de les xarxes socials sobre l’eclipsi solar total d’aquest capvespre? Què sé jo, que la Terra perdrà la seua gravetat durant uns segons, o que al tapar la llum del sol s'obriran portals al més enllà... El club dels conspiranoics és summament creatiu i les seues teories són cada vegada més enfebrades. Sempre m’he preguntat per què hi ha tanta narrativa conspirativa vinculada a esdeveniments que tenen una explicació tan senzilla com la COVID i els ‘chemtrails’ o línies blanques al cel, per exemple. I arribe a la conclusió que, malgrat tindre el fenomen una explicació simple, preferim la fabulació inventant-nos una trama secreta i malèfica.
Com que som una societat desconfiada les teories conspiratives i els profetes de calamitats són pa de cada dia. De manera que si després de l’eclipsi sobrevé un terratrèmol, un tsunami o qualsevol desgràcia —Déu no ho vulga—cotitzarà a l’alça l’explicació més primària: l’eclipsi fou la causa. I un exèrcit d’adeptes s’adherirà acríticament a l’eclipsi com a detonant. Que aquest no té res a veure? "A qui creu vostè, a mi o als seus propis ulls?", diran com Groucho Marx. L’experiència històrica ens ensenya —ens ensenya?— la conveniència de no acceptar el relat dominant sense passar-lo pel filtre del pensament crític. Però això m’has dit, xiulit! Buscar la veritat quan la mentida és més interessant.
Han armat tal rebombori amb l’eclipsi que, si no apliquen un impost als observadors és perquè no governen els neoliberals de la tribu de Rajoy; ja saben, el de l’impost al sol, eixa insòlita taxa que derogà el malvat Sánchez, i que obligava a pagar per l’energia produïda amb plaques solars. Que els neoliberals baixen impostos? Als seus amics. O no recordeu la memorable frase d’“El Barbas”: “Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo”? I acabe amb un desig: aprofiteu l’eclipsi per posar l’empatia en la fase de quart creixent i l’egoisme en la fase de quart minvant. Bons desitjos sempre.
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