Se camina, desde hace ya mucho, en una misma dirección. Los mensajes de la élite pueden ser diferentes, incluso contrapuestos, pero la filosofía es única y resulta imposible escapar de ella. Existen mensajes plurales porque se ofrece el producto entre los ropajes de un modelo de convivencia supuestamente pacífico y democrático. Pero el movimiento, el magma estructural, circula silencioso por las profundidades, buscando ese resquicio, esa grieta, por la que expulsar todo su hedor a la superficie, contaminándolo todo sin remisión e incrustando esa fina capa pegajosa, que a menudo no se aprecia, sobre el debate. El odio. La haine.

Esa filosofía, ese tratado interior, es relato oculto que toma forma sin palabras. Olvidar el pasado porque solo sirve el presente. Consumir para ser. Pensar en uno mismo porque el vecino puede quitarte lo que tienes, por poco que sea. Criticar la lectura porque los que leen no son mejores que el resto. Dudar de la verdad, sometida a la subjetividad de cada uno. Poner en tela de juicio al ser humano y otorgarle siempre, siempre, veleidades. Conducir con violencia. El trabajo como vida. Y más que el trabajo como vida, el sueldo como deidad. La esclavitud de los deseos inyectados por ajenos a los que ni conocemos ni queremos conocer.

Ni comprender ni tener tiempo para comprender. Silenciar el silencio. La cultura competitiva y competir en la cultura. El narcicismo. No saludar. Delegar la crianza. El resentimiento. Los mundos estancos disfrazados de muros digitales donde no aparece disidencia mental. Criminalizar la pobreza, envidiar al ladrón. La nación como patria, la patria como madre. Enfadarse si corrigen a nuestros hijos.

Observar la diferencia como ofensa porque aquello que diverge me hace tambalear y azuza mi miedo a perder y ser marginado. Sustituir la conversación por el marketing comercial de la IA. Enfocar y no importarte qué queda fuera de foco. El seguro sanitario privado por si acaso. Camisetas a tres euros. Compungirse solo cuando mueren nacionales en un accidente aéreo. La clase media. Al Real Madrid le roban los árbitros. Los delegados sindicales son unos zánganos. Si quieres, puedes. Comprar libros en Amazon. Comprar, directamente, en Amazon. La utilidad por encima de la moralidad o la ética. La operación Paperclick. Pagarle 1.000 euros, sin Seguridad Social, a una interna. Socializar, solo, las pérdidas. Aplaudir, solo, cuando nos miran. Renovar el armario cada invierno. Santa Claus y los Reyes Magos, todo. Criticar el goce improductivo. Despertar y, antes de respirar, mirar el teléfono.