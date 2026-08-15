La pilota y la esperanza de la Ascensión

El 15 de agosto celebra la tradición católica la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María a los cielos. Es fiesta en todos y cada uno de los pueblos de España. Es el día reservado para los mejores espectáculos y el renovar de las acendradas tradiciones locales. Sobre el ascenso a los cielos de la Virgen coincidiremos todos en que se trata de una teoría no sometida al rigor de la ciencia, por lo que entra en el ecosistema religioso. El Papa Pio XII, declaró la subida en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos como “dogma de fe”, que es una manera de reconocer la dificultad en demostrar semejante ascensión.

La Sociedad Pelotari de Godelleta se suma a la festividad y sin entrar en disquisiciones sobre dogmas de fe, pues no entra dentro de su negociado, colabora en la festividad aportando el mejor cartel de la Feria del Moscatel. Se trata de la segunda de las semifinales del II Open de Galotxa. La partida enfrenta a Alejandro de Montserrat, Héctor II de Massamagrell, Llopis y Cristian de Foios frente a Carlos “El Puma” de Massalfassar, Hilari de Beniparrell, Herrera de Beniparrell y Berbis de Quart de les Valls. Los primeros como club de Faura y los segundos, de Quart de les Valls. Los vencedores se medirán el día 23 en Faura al equipo de Montserrat en la gran final, Oscar Bessó, Nacho de Beniparrell y Salmerón, que con Rafa Añó lograron el acceso a la final en la partida disputada el pasado sábado en Massalfassar.

Si la primera semifinal resultó una de las mejores partidas vividas en mucho tiempo, la segunda de las semifinales puede igualar o superar lo vivido en Massalfassar. Podemos ver la mejor de las versiones de Alejandro, con toda su potencialidad de pegada. Juega acompañado de Héctor II, un pelotari de prestaciones fiables y completa un “punter” eficaz como Llopis. Con todo, no lo tendrán nada fácil ante un trío como el de Carlos, “El Puma” elegancia exquisita no exenta de criterio y pegada. El de Massalfassar juega acompañado de Hilari, en lo alto del escalafón de los “mitgers” y de Herrera, otro de los grandes en la historia de la especialidad. La cancha de Godelleta, en perfectas condiciones favorece el juego con la ausencia de obstáculos que obliga a una exigencia física superior.

Tiene la jornada del 15 de agosto una especial significación en la historia del juego de pelota en Godelleta, desde los tiempos en que visitó y jugaron en la calle Mayor El Nel de Murla o el Moliner de Alboraia, en crónicas de alabanza de la prensa de la época de principios del siglo XX; recuerdos de la primera visita de Rovellet, en 1950 cuando se llenó el pueblo de automóviles; del legendario equipo de Carlet que capitaneaba el Roig, de la primera cita del Trofeo Moscatel, en 1968 con el triunfo del equipo de Afarp capitaneado por Conrado, con Gasent de Benissanó… de las exhibiciones de Peris y de la gloriosa época de Genovés, Fredi, Sarasol, Puchol, Cervera, Núñez, Grau, Sarasol II, Jose Maria, Solaz, Voro, de jugadores locales en sucesivas generaciones que llenaban a rebosar las gradas de una preciosa instalación.

La tarde del 15 de agosto no se entiende sin partida grande de pilota en Godelleta, tantas veces acompañadas de los sones de la Unión Musical en el pasacalles previo al toque de campanas que llama a la procesión, sonidos que se funden con las cerradas ovaciones de los aficionados que agradecen a los pelotaris su generosa aportación a entender el verdadero significado de la Ascensión: en una época de desafíos y dificultades, donde a menudo enfrentamos incertidumbres y pruebas, hay evidencias de que la fe salva a nuestro deporte porque tiene un valor que ni se mide ni se pesa: es el valor de la esperanza renovada en una vida eterna. La esperanza de que no faltará en el futuro gentes que renovarán su compromiso con las tradiciones que nos identifican para seguir siendo. Para soñar con una ascensión a la gloria.