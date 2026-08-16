Opinión | Va de Bo
Decepcionó la semifinal del Open en Godelleta
Tenia muy buena pinta el cartel porque enfrentaba a Alejandro, con Héctor y Llopis contra Carlos 'El Puma', Hilari de Beniparrell y Herrera del mismo pueblo, pero acabó 70 a 15
Poco hay que comentar de esta semifinal. Y poco comentó Pepe Llácer, 'El Morrut', que se proclama el más fiel de los seguidores de Alejandro y que además es un técnico de contrastada calidad. En su juventud era de los más devotos de la 'iglesia' de Torrent, cuando el trinquete lo regentaba Pepe el Cabut. Entonces aprendió todos los secretos de este deporte y por eso quisimos conocer su impresión.
- "¿Qué vols que te diga? La partida no té color perque Alejandro juga moltíssim y estava clar que s’apoderaría del Puma. La pilotada de Alejandro fa molt de mal".
Un aficionado se acerca a la conversación y pregunta si nuestro interlocutor es el que más partidas de pilota ha visto.
- "De tots els que veus ací, no te càpiga duda de que sí… per aixó tenia clar que Hilari no podía pegar-se una mantà per a res. Han peleat fins que han pogut. I punt".
Tenia muy buena pinta el cartel porque enfrentaba a Alejandro, con Héctor y Llopis contra Carlos 'El Puma', Hilari de Beniparrell y Herrera del mismo pueblo. El resto de Massalfassar plantó cara al de Montserrat en los cuatro primeros juegos, intensos y en los que la potencia arrolladora de Alejandro se impuso de manera contundente a pesar de un Hilari dispuesto a colaborar en el camino hacia la final. Alejandro tuvo en Héctor a un compañero solvente, eficaz y con criterio. Berbis, el saque del equipo de Faura, optó por huir de la pegada de Alejandro y ocurrió que el 'mitger' de Massamagrell respondió a la perfección y reservó las fuerzas de su zaguero.
'El Puma' había derrochado en ese inicio casi todas las fuerzas. El camino hasta la cumbre del guarismo 70 parecía un calvario y la partida entró en la fase exhibición. La victoria estaba decantada y cayeron los juegos uno tras otro. Sólo al final consiguió 'El Puma' maquillar mínimamente el marcador: 70 a 15. En definitiva , decepcionó la segunda de las semifinales de este atractivo Open.
Ahora hay que esperar una final atractiva que enfrentará al equipo De Montserrat contra el de Quart de les Valls. Ahora será Oscar Bessó quien se enfrente a su paisano Alejandro. Otro atractivo duelo entre Nacho y Héctor. Si sirve de orientación, en la partida de fiestas del pasado viernes en Montserrat, Besó se impuso en una soberbia partida a Alejandro.
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