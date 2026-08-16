Escribir la vida

Me lo pasó Nico una mañana de almuerzo antes de que empezara el calorazo y después de que nos arreáramos un buen entrepán de sepia a la romana, con un blanco de verano natural, como recién sacado de un tonel pirata de 'La isla del tesoro'. Es el ritual, la costumbre antigua, esos almuerzos tempranos o de media mañana que ahora se han puesto de moda en todas partes, incluso entre la clase política. Los organizan en plan "busca un voto entre el pueblo llano, currante o jubilado". Cuando nos íbamos, Nico me pasó 'Paraules d’il.lusió' y aquí tengo el libro, con sus tapas verdes, con las palabras que luego encontraremos en unas páginas escritas con la verdad por delante, con la seguridad de que escribir -como decía Natalia Ginzburg y aunque sea con el lápiz tembloroso de las primeras veces- «es un oficio bastante difícil, pero es el más hermoso del mundo».

Sí, aquí tengo ese libro tan grande como los hombres y las mujeres que lo han llenado de historias, de poemas que ahondan en lo más profundo de lo que somos, de sitios que formaron parte de lo que fue Llíria hace mucho tiempo y ahora -después de tantos años- no son ruinas sino memoria imprescindible de un pueblo y de sus gentes.

La magia de los libros

La escritura que fue creciendo en el Taller de Creació Literària de la EPA de Llíria. Las escuelas de personas adultas que existen en tantos pueblos donde amigos del alma -como Domingo en Villar del Arzobispo- se dejan la piel en el tajo de vivir con dignidad cuando demasiadas veces esa dignidad la abaratan el cinismo y la recurrencia sin pestañear a la mentira. Su fundador fue Lluís Marco y luego le seguirían Miquel Bort, Carles Subiela y al final Nico Marco y José María Jordán. ¡Cuánto me acuerdo de Lluís! Las veces que con Rodri y Pep Mata -y no sé si alguna vez también con Germán Gil- íbamos a verlo a Marines donde, después de ser cura perseguido por la iglesia oficial, fue maestro de escuela hasta su jubilación. Allí él y Dulce, su compañera, entre risas y esa sabiduría suya, nada pretenciosa, que nos deslumbraba. Ahora escribo sobre un libro que me resulta tan entrañable como necesario. Y digo necesario porque nos aleja, desde una modestia admirable, de esas bobadas que hoy nos impone un mercado literario donde abundan impunemente las estafas.

Lluís Marco, fundador del Taller de Creació Literària. / Levante-EMV

Cuando llego a un relato que habla de Ca Paquito casi suelto una lágrima, como la de 'Una lacrima sul viso', la canción del gran Bobby Solo -apodado el Elvis italiano- que perdió el Festival de San Remo de 1964 frente a la inocente y blandita 'No tengo edad' de la entonces casi adolescente Gigliola Cinquetti. Ca Paquito: la tienda de mis amigos Pedro y Vicente y no sé si también de sus primos. Cuando tropiezo con la subida a Santa Bárbara en otro relato es como si las leyendas de Bécquer me regresaran a la Academia Edeta y a las clases de literatura de María Ribas, mi querida maestra. ¡Cómo me alegró encontrar, en la presentación de mi última novela en la Biblioteca, a mi profesor Enrique Buñuel, que en la Edeta era casi tan joven como nosotros y no lo había vuelto a ver desde entonces! La magia de los libros que rompe las barreras del tiempo.

Como un juego de niños

Miro una y otra vez las fotografías de quienes han hecho posible este libro que para mí -en su noble y luminosa humildad- ya se ha vuelto imprescindible. Esa escritura "pequeña", como diría Vivian Gornick, que suele ser la que más nos acompaña cuando la vida se ha convertido en una bacanal de tiburones. Conozco algunos de esos rostros, los nombres que aparecen al pie de las fotografías. No sabía que formaban parte de esa troupe artística que ha conseguido reunir, a lo largo de los años, el Taller de Creació Literària que se puso en marcha en Llíria para que tantas historias -reales o inventadas- no se perdieran en el olvido. Un lujo leerlas ahora, saber del esfuerzo colectivo de donde vienen, de lo que descubren por las noches en el silencio que casi siempre es lo primero que se rompe cuando llegan los sueños. Hablar de lo que somos, de lo que algunas veces quisimos ser y lo conseguimos de verdad cuando lo escribimos. Cuando nos escribimos. Cuando nos sentamos delante de un papel o de una pantalla y le damos cuerda al tantas veces difícil de encontrar tic-tac de la memoria.

Una vez más, gracias a 'Paraules d’il.lusió', regreso al pueblo donde pasé tantos y tan felices años de mi vida. Ahí sigo descubriendo que no somos nada si olvidamos de dónde venimos, si renunciamos a lo que quienes estuvieron antes nos legaron con su testimonio de dignidad y de decencia, si hacemos caso de quienes sólo venden humo para que no veamos más allá de nuestras narices.

El libro 'Paraules d'il.lusió'. / Levante-EMV

En el libro que me regaló Nico aquella mañana hay muchas vidas y los nombres de quienes las han escrito en unas páginas inolvidables. En uno de los capítulos alguien dice que escribe para que su vida «se torne un juego de niños». Y en otro: "leamos mucho y aprendamos a escribir mejor cada día". No sé si podemos encontrar verdades más gordas que esas en algunos de los muchísimos talleres literarios y clubs de lectura que abundan en la actualidad. La escritura como juego -ya lo decía Carmen Martín Gaite- y, junto a la lectura, un inmejorable y fructífero lugar de aprendizaje. Ojalá ese aprendizaje -y no sólo en la parte que le toca a la literatura- siga como hasta ahora, ¿vale? Ojalá.