El Estado Social en estado critico

La Constitución Española de 1978 consagra a España como un “Estado Social y democrático de Derecho”, lo que implica que los poderes públicos no solo deben garantizar libertades, sino también promover la igualdad real, la protección social y el bienestar mediante políticas públicas activas. En comparación con la Unión Europea, este modelo coincide con la orientación social común del proyecto europeo y, de hecho, la integración en la UE reforzó la efectividad de sus objetivos. Sin embargo, su desarrollo en España ha sido históricamente más limitado que la media europea en gasto y cobertura social, aunque con avances importantes en sanidad, educación y protección social. Pero existe una diferencia: los españoles no participamos en el debate sobre la legitimación del Estado Social a finales de los años sesenta.

El “mayo francés” de 1968 puso sobre la mesa una intuición que sigue incomodando a Europa: el Estado social no puede sostenerse solo con buenos resultados materiales. También necesita una base de legitimidad, una narrativa compartida y una ciudadanía convencida de que el esfuerzo colectivo merece la pena. Hoy, en un continente marcado por el envejecimiento demográfico, la desigualdad, la crisis climática, la digitalización y la presión migratoria, esa advertencia suena más actual que nunca. Aquel debate vinculó la crisis del welfare state con la pérdida de la “centralidad del trabajo” y con una crisis de legitimación del orden político. La doble crisis de legitimidad y sostenibilidad del Estado Social.

Esa “forma política” es una singularidad histórica. No nació en el vacío, sino bajo la sombra de la Guerra Fría, cuando la competencia con el bloque soviético empujó a las democracias occidentales a reforzar derechos sociales, protección laboral y servicios públicos. Su éxito fue real: elevó niveles de vida, amplió la ciudadanía material y convirtió la integración social en un objetivo central del Estado. Pero ese pacto tenía condiciones: crecimiento económico sostenido, empleo estable, población más joven y un horizonte de expansión industrial que hoy ya no existe en la misma forma.

Durante décadas, el Estado Social se legitimó porque ofrecía “seguridad frente al mercado”, movilidad social y un cierto sentido de progreso. Hoy esa promesa se ve erosionada por la percepción de que el sistema protege menos, distribuye peor y responde tarde. El aumento de la pobreza, la exclusión y la desigualdad cuestiona la legitimidad del orden jurídico y político que debería redistribuir de manera equitativa los bienes básicos para una vida digna. Cuando la ciudadanía siente que aporta más de lo que recibe, o que el “ascensor social” está bloqueado, la adhesión al Estado se debilita.

A ello se suma un fenómeno decisivo: la desconfianza. La burocracia, la falta de transparencia, la polarización y la sensación de que las instituciones no escuchan alimentan la idea de que el Estado Social existe, pero no siempre se gobierna con justicia ni con eficacia. Aquel debate habría reconocido hoy su vieja preocupación por la legitimidad: un sistema no se sostiene solo por administrar prestaciones, sino por lograr reconocimiento normativo, es decir, por parecer merecedor de obediencia y apoyo. Sin confianza, la solidaridad fiscal se enfría y el consentimiento ciudadano se vuelve frágil.

El Estado Social fue diseñado para un mundo de empleo estable, fronteras más cerradas y economías nacionales con mayor margen de maniobra. Hoy se enfrenta a costes crecientes y bases de financiación más inestables. Envejecimiento, pensiones, sanidad, cuidados de larga duración, presión migratoria y desempleo estructural presionan el gasto público, mientras la globalización y la competencia fiscal limitan la capacidad de recaudar. Sin olvidar que los grandes desafíos del Estado Social siguen siendo sus problemas de sostenibilidad y su creciente proyección supranacional en un contexto globalizado.

La paradoja es evidente: nunca fue tan necesario como ahora, pero nunca fue tan difícil financiarlo. El mercado laboral fragmentado, la precariedad y la automatización reducen cotizaciones y debilitan la lógica clásica del welfare state, basada en una relación estable entre productividad del trabajo, salario y protección social. Si el trabajo deja de ser el gran integrador social, el contrato implícito que sostuvo al Estado Social entra en crisis. Eso no significa que el modelo haya caducado, sino que necesita nuevas fuentes de legitimidad y nuevas fórmulas de financiación y reparto.

El problema se agrava porque el Estado Social ya no puede pensarse solo en clave nacional. La Unión Europea ha heredado la promesa social, pero también sus límites. Competencia fiscal, reglas presupuestarias, mercado único y desigualdades entre Estados miembros dificultan una respuesta homogénea. Algunos países conservan sistemas robustos; otros han sufrido recortes, privatizaciones o ajustes que han debilitado la confianza en la protección pública. El resultado es una Europa social desigual, donde la legitimidad del proyecto europeo depende cada vez más de su capacidad para ofrecer seguridad, derechos y cohesión.

La gran cuestión, entonces, no es si el Estado Social debe sobrevivir, sino cómo puede hacerlo sin perder su sentido. La respuesta pasa por cuatro frentes. Primero, reforzar la legitimidad democrática: más transparencia, menos opacidad y mayor capacidad de deliberación pública. Segundo, asegurar la sostenibilidad financiera con sistemas fiscales más justos, lucha contra la evasión y una adaptación a las nuevas formas de riqueza. Tercero, actualizar el concepto mismo de protección social para incluir cuidados, vivienda, formación continua y transición ecológica. Cuarto, renovar permanentemente el ”acuerdo fundante” de la Unión Europea entredemocratacristianos, liberales y socialdemócratas; sin ese “acuerdo”, no hay garantías de permanencia de las políticas sociales.

El debate, en el fondo, sigue siendo el mismo al que los españoles no acudimos entonces: ¿puede una democracia seguir siendo legítima si no garantiza condiciones materiales mínimas para la libertad real? La respuesta europea no puede ser un simple regreso al pasado. El Estado Social nació para proteger a las personas en una “sociedad industrial”; ahora debe protegerlas en una “sociedad digital”, envejecida y global. Su crisis no es solo de presupuesto: es de sentido. Y solo podrá superarla si vuelve a convencer a los ciudadanos de que la solidaridad no es una carga histórica, sino la condición de posibilidad de la libertad compartida.