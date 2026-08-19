Opinión | Al tall al tall
Per què els fa nosa la llibertat de càtedra?
Que el govern valencià dote la Inspecció Educativa de funcions inquisitorials és una deriva McCarthysta que no sorprèn, ja que no n’hi ha més novetat que la vella reincidència. Però atribuir a Vox la iniciativa inquisidora és un error; Vox l’únic que fa és llevar-li l'antifaç de moderat al PP. O no se’n recorden quan, sent president Zaplana i conseller d’Educació Manuel Tarancón, les Corts Valencianes aprovaren la Resolució 402/IV de 21 d’octubre de 1998, instant els Inspectors a “verificar si alguns professors de batxillerat vulneren la legislació en matèria d’ensenyament de la llengua i la cultura valenciana”?
Jo sí me’n recorde. Crític com altres Inspectors amb la Resolució, vaig publicar dos articles: en Levante (“Tarancón, inquisidor”) i El País (“Contra la libertad de expresión”). Hi hagué gran controvèrsia i la Resolució fou soterrada sense epitafi. Però com a la faula de l’escorpí el PP no pot evitar-ho: està en el seu caràcter. Arriba 2025 i, governant Mazón, el conseller José Antonio Rovira veta uns cursos de Memòria Democràtica i Drets Humans de la Universitat d’Estiu de Gandia pel seu caràcter “ideològic”. Cursos que fomentaven “valors com la democràcia, la igualtat, la pluralitat, la justícia i la llibertat”.
Instar la Inspecció a vetllar per la “neutralitat ideològica” als centres, quan ja té per llei la funció de supervisar, avaluar, orientar i vetllar pel compliment de les normes, és redundant. A no ser que PP i Vox vulguen coartar la llibertat de càtedra del professorat en temes ‘sensibles’ com el canvi climàtic, violació dels drets humans (genocidi de Gaza?), unitat lingüística en parlar del valencià, etc. D’això es tracta? Que en certes qüestions el professorat es rente les mans com Pilat? L'escola no és neutra, i al professorat li pertoca objectivar al màxim la transmissió d’un currículum que aprova un govern determinat, i que per tant és susceptible de judicis interessats. Des de quan és punible educar l’esperit crític i construir un pensament ètic?
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