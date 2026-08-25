Trenes de segunda mano para «farmear aura» en los Cercanías de València

Hay un vecino de mi pueblo con mucho ingenio y gracia que suele colgar en sus redes sociales imágenes de los contenedores llenos de basura o de trastos viejos en plena calle bajo el lema de «economía circular». La verdad es que siempre me hace reír. Aunque la cosa tendría más gracia si detrás de esa crítica fina no se escondiera una dura realidad. Una cosa es lo que nombramos y otra es lo que es. Nos come la basura.

Todo esto me viene a colación de los famosos trenes que el Ministerio de Transportes ha decidido remitir a València para paliar el grave, el gravísimo problema de las Cercanías del área metropolitana y las comarcas valencianas. Un problema que se arrastra desde hace muchísimos años, con retrasos, anulaciones y suspensiones que han conseguido que mucha gente deje directamente de confiar en el transporte público. Esperar en el andén horas y horas o ir como sardinas en los trenes por la falta de frecuencias no ayuda a fomentar el uso de otro tipo de vehículos menos contaminantes.

Dice el ministerio de Óscar Puente que los trenes son de categoría. Son tan de categoría que los han utilizado durante más de veinte años en la Comunidad de Madrid. Y ni tan mal, oiga. Y ahora, bien arregladitos, han llegado aquí, a València. Esperemos también que lleguen más puntuales que hasta ahora.

El ministerio afirma que nunca ha dicho que los trenes fueran nuevos. Vale, gracias. Tampoco ha dicho lo contrario ni dijo en su rueda de prensa que eran trenes que venían de Madrid.

Si nos ponemos a hablar de honestidad, hay que hablar de honestidad en todos los sentidos. Y cuando no cuentas toda la verdad en una primera nota de prensa, al día siguiente siempre acaba apareciendo lo que faltaba por contar: que los trenes ya estaban usados y que vienen de otro sitio. Y claro, pues ya no es lo mismo.

De hecho, ahora que se ha puesto de moda eso de «farmear aura», que más o menos significa lucirse, quizá alguien en el Ministerio pensó que con estos trenes podía farmear un poco de aura. Y oye, por intentarlo que no quede. El problema es que el aura pierde bastante brillo cuando descubrimos que, como los trenes, es un aura de economía circular: ya usada. Ahora confiemos en que, al menos, los nuevos trenes lleguen a tiempo.