Opinión
Ens deixa Paco Blay
Ens deixa Paco Blay i s’emporta intacta la passió per Joan Lluís Vives. Ha marxat després de patir una llarga malaltia i quan l’espera de l’alta mèdica es va complicar inesperadament. Ell era un home tranquil i valent, aferrat a la vida. El vaig conèixer a principis dels 1990, quan un grup entusiasta d’historiadors de les Universitats de València i Alacant reivindicàvem la importància de la història rural. S’ ajuntàvem periòdicament a diverses comarques del País per celebrar jornades de debat sobre ‘salut i malaltia en els municipis valencians’, tot aplegant arxivers, historiadors locals, professors i estudiants universitaris. La idea central era fer palesa la importància històrica de les malalties i treure a la llum els arxius municipals i provincials. No pocs articles, comunicacions a congressos i fins i tot tesis doctorals eixiren d’aquelles jornades. Paco Blay, que era un gran humanista, historiador i teòleg, acudia a totes i participava, normalment junt amb l’historiador alcoià Àngel Beneito i el pediatre Joan Lloret, gran aficionat a la història de la medicina.
Home afable i bondadós, bon conversador, humanista i lector incansable, he anat mantenint amb Paco una conversa epistolar principalment a distància, amb trobades puntuals per la presentació d’algun llibre. Quan jo havia de fer una conferència magistral a la Universitat d’Alcalà sobre l’humanisme i Andrés Laguna, vam creuar epístoles i em va orientar al voltant de les relacions que ambdós podien haver mantingut quan coincidiren a Paris al segle XVI. Paco va derivar més cap a la figura de Vives. En 2020 va publicar a la Universitat d’Alacant les Sentències, amb una traducció catalana de fraseologismes; poc més tard va publicar un assaig sobre Joan Lluís Vives i l’amistat on esbrinava la xarxa de relacions intel·lectuals i humanes de Vives a través de la correspondència amb Erasme, Budé, Thomas More i altres humanistes. El seu darrer llibre, publicat per la Fundació Alfons el Magnànim en 2025 ha estat Sine querela, una mena de ficción literaria sobre la biografia de Vives, sustentada amb rigor sobre una amplíssima documentació.
Ens ha deixat amb la taula plena de documents inèdits de Vives. Tant de bo si el seu fill Xavier junta forces per acabar la gran feina que paco havia mamprès. Ens queda la seua passió per la història intel·lectual, l’humanisme i Vives. Una herència que guardarem com un tresor.
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