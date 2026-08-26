Frankenstein 2.0: quién fabrica nuestro deseo

El otro día, comiendo con unos amigos, la conversación acabó hablando de La Velada. Me sorprendió la soltura con la que manejaban nombres y peripecias de personas a las que ninguno conocíamos personalmente y cuya actividad profesional, hasta donde yo sabía, consistía esencialmente en estar presentes en internet. La conversación no tenía nada de irónico, ni mucho menos de juicio intelectual por nuestra parte: aquellos personajes no parecían conocidos por haber hecho algo, sino por haber conseguido convertir su propia vida en un acontecimiento. No obstante, aquella escena, aparentemente trivial, me dejó pensando en una cuestión con la que ya hemos trabajado mucho en las aulas: ¿Qué necesidad satisface una sociedad que ha convertido esas vidas en acontecimientos colectivos?

Entre las transformaciones que está experimentando el individuo de la modernidad tardía hay una que, aunque menos visible que otras, puede resultar más trascendental: la creciente dificultad para convertir la propia experiencia en un relato. López Mondejar ha señalado en reiteradas ocasiones que nuestra época padece una crisis de la capacidad narrativa, estrechamente vinculada al debilitamiento del pensamiento crítico y a la pérdida de los recursos con los que podemos trasladar al lenguaje aquello que nos sucede. No se trata únicamente de que pensemos menos, sino de que nos resulta cada vez más difícil reconocernos como continuidad: interpretar lo vivido, incorporarlo a la memoria y proyectarnos hacia un futuro que todavía no conocemos. Bien sabemos por el psicoanálisis que la identidad no es una esencia que descubrimos en nuestro interior, sino una construcción narrativa en la que intervienen nuestras experiencias, la interpretación que hacemos de ellas y los relatos que los demás elaboran sobre nosotros. Es decir, somos, en buena medida, como defiende la escuela de Broncano, aquello que podemos contarnos que somos. Quizás por ello, cuando esa capacidad narrativa se debilita, cuando la experiencia queda sometida a una sucesión de estímulos que impide su sedimentación, el sujeto queda más expuesto a recibir desde fuera las imágenes con las que triangular su identidad. Y es ahí donde la figura del influencer adquiere una dimensión que desborda el consumo y el entretenimiento. Su casa, su cuerpo, su trabajo, sus viajes, sus ideas, sus relaciones e incluso su manera de descansar componen pequeñas narraciones visuales que funcionan como modelos biográficos. Su verdadera mercancía no es, por tanto, el objeto que anuncia, lo es, más bien, la identificación que ese objeto promete.

De nuevo el psicoanálisis permite comprender mejor esta operación: necesitamos al otro para constituir nuestra propia imagen y para reconocer, en ella, aquello que deseamos llegar a ser. Hoy en día, las plataformas han convertido esta antigua operación psíquica en una maquinaria económica permanente, multiplicando las figuras con las que podemos compararnos.El influencer funciona así como un ideal del yo externalizado, pues no necesitamos considerarlo superior a nosotros; basta con que encarne aquello que imaginamos que deberíamos llegar a ser. Su aparente plenitud activa nuestra insuficiencia y transforma la distancia entre su vida y la nuestra en deseo.En este sentido, el mandato contemporáneo ya no adopta principalmente la forma de la prohibición, sino la de una promesa: puedes ser quien quieras, puedes mejorar, puedes convertirte en tu mejor versión. Pero ese puedes contiene un imperativo feroz, porque transforma cualquier fracaso en responsabilidad individual. El influencer encarna ejemplarmente este nuevo superyó, alcanzable mediante una adecuada gestión de uno mismo, de ahí que su influencia alcance decisiones que nada tienen que ver con aquello que anuncia.

La novedad es que esta lógica coincide con una transformación del régimen de atención que padecemos quienes estamos sometidos a las pantallas. La digitalización ha producido una abundancia de información que excede nuestra capacidad de procesamiento y que, en lugar de ampliar necesariamente nuestro conocimiento, puede impedir que algo llegue a fijarse en nuestra conciencia. Dicho de otro modo, sin atención no hay sedimentación de la experiencia; y sin experiencia sedimentada resulta difícil construir un relato de uno mismo.

Lo que estaba en juego aquel mediodía, mientras hablábamos de La Velada, no era una cuestión academicista ni una objeción intelectual al fenómeno; precisamente porque la conversación transcurría bien lejos de la voluntad de juicio, revelaba hasta qué punto, cuando una sociedad pierde progresivamente la capacidad para pensar su propia experiencia y convertirla en un relato, las vidas ajenas pueden empezar a ocupar el lugar de los modelos que necesitamos para orientarnos. La cuestión es, entonces, quiénes son hoy esos otros en los que buscamos reconocernos para imaginar una vida propia, cuando cada vez disponemos de menos recursos para dotarla de sentido.