Opinión | NI UN MOMENT DE GLÒRIA
Neutralitat o autocensura?
La recent aprovació de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana marca un punt d'inflexió en la història recent del nostre sistema educatiu. Sota el pretext formal de protegir la «neutralitat ideològica»i evadir un suposat «adoctrinament» a les aules, el govern del PP i VOX ha modificat el reglament de la Inspecció Educativa per atorgar-li atribucions de supervisió sobre els continguts, materials i actes escolars. Tanmateix, allò que es presenta com un exercici de pluralisme no és més que un mecanisme d'intromissió ideològica que altera de la nit al dia la naturalesa d'aquest cos tècnic. En transformar els inspectors en una sort de policia de l'ortodòxia i obrir la porta a canals de denúncia sobre la tasca del professorat, la norma no sols vulnera la llibertat de càtedra, sinó que projecta una ombra de sospita permanent sobre les aules, on la por i l'autocensura amenacen de substituir la llibertat de pensament i el diàleg pedagògic.
A l’hora de triar en que està distingint-se el Govern d’extrema dreta que està al front de la Generalitat valenciana no dubte en remarcar l’odi a la cultura i a tots els aspectes relacionats amb tot allò que pugui tenir qualsevol relació amb els trets culturals del País Valencià, sense oblidar que a cadascuna de les seues actuacions des de les pàgines del DOGV es veu clarament que PP i VOX no estan al servei de tots els valencians, la dreta extrema del PP i l’extrema dreta del partit feixista han arribat al carrer de Cavallers per fer una política merament clientelar, per afavorir en tot el que puguin als “seus”. Sols cal visitar, de tant en tant, les pàgines del diari oficial per comprovar el que dic. Els primers contractes per pal·liar les desfetes de la Dana van ser per empreses “amigues”, fins i tot alguna amb condemna per corrupció, més tard vam saber que havien concedit 72,6 milions d’euros a set escoles de l’Opus malgrat que mantenen la il·legal separació de sexes, continuem sumant, la “cultural” festa del bous costa als valencians més d’un milió d’euros, i la última atzagaiada arriba de la mà de la televisió pública valenciana, À PUNT, a més a més de televisar corregudes de bous en lloc de telenotícies quan el País està cremant, col·labora amb la televisió madrilenya i contracta amb la productora de Ana Rosa Quintana, molt escorada a afavorir el pensament de l’extrema dreta.
I ara, amb nocturnitat i traïdoria, en ple període vacacional, es trauen de la mànega, amagat en la faramalla de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos un Decret on es baixen, una vegada més, els pantalons davant l’extrema dreta i converteixen la Inspecció Educativa en una mena de policia política, la Stasi valenciana, per controlar els mestres, la indecència d’uns polítics controlant la docència amb l’excusa de vetllar per la “neutralitat ideològica” i vigilar l’ “adoctrinament”. Volen retornar el País Valencià als negres anys del franquisme quan als nens ens adoctrinaven cada dia obligant-nos a cantar himnes feixistes davant les fotos d’un dictador i un feixista. Ara els nets dels feixistes d’aleshores volen imposar l’autocensura als mestres i han obert una porta perillosa a les denúncies contra ells per part dels pares. Tot una atac a la llibertat i la democràcia.
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