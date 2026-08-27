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Opinión | Va de Bo

Alberto Soldado

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Los amantes de la pilota, en Teruel

Casi treinta parejas compiten en la tercera cita internacional

Partida en un trinquete turolense.

Partida en un trinquete turolense. / Levante-EMV

El juego de pelota a mano se extendía por todas las regiones de España. La regla básica era golpear una pelota elaborada artesanalmente contra una pared, juego indirecto o a lo largo, unos frente a otros, juego directo. Prueba de esa presencia en pueblos y ciudades es el enorme trabajo del profesor canario Hernández Auta investigando el callejero con nombres relacionados directamente con este deporte: Calle de la Pelota; Calle del Trinquete… son habituales en la mayoría de las provincias. Es cierto que históricamente, desde hace siglos, los vascos y los valencianos han gozado de justa fama de principales valedores de este deporte y buena prueba de ellos es el famoso desafío organizado por la Comandancia General de La Marina que se jugó en Cartagena un 2 de septiembre de 1755 con victoria de los vasco-navarros, tras un par de semanas de viaje. También podemos citar el jugado en Madrid, en 1821 del que da cuenta Peña y Goñi, si bien matizado en la versión de Bombín Fernández y Rozas Urrutia en el 'Gran libro de la Pelota'. El mismísimo rey Fernando VII encargó a un marqués guipuzcoano un duelo entre vascos y valencianos. El marqués se convirtió en el seleccionador 'nacional' tanto del país de habla vasca como el de habla valenciana. Sabemos que entre los vascos se menciona, a Simón de Arraioz, del Valle del Baztán, sin duda el mejor de aquellos tiempos. Es de suponer que entre los valencianos se encontrara El Roig de Alcoi, al que el pueblo calificaba como el “Aquiles” de la pilota.

En base a esa evidencia histórica y sobre la realidad física de los trinquetes de Aragón, abandonados al designio inexorable de los cambios sociales y demográficos, un entusiasta pelotari valenciano, Rafa García se ha empeñado y ha conseguido recuperar la vida en muchos de ellos. Impulsó la creación de la Asociación de Amigos de los Trinquetes de Teruel, pues en esta provincia es raro el pueblo que no dispone de ellos, en forma de construcción específica, como el caso de Camarillas, datado en tiempos de la Revolución francesa, o aprovechando los soportales de los Ayuntamientos o templos parroquiales. Allí permanecían como testigos mudos de duelos apasionantes de cuando los pueblos tenían vida a la espera de un milagro que resucitara su razón de ser.

El primer fin de semana de septiembre se celebrará en la capital turolense la tercera edición de este encuentro competitivo que reunirá a casi treinta parejas. Proceden de diversas partes de España como Albacete, Barcelona, Valencia, Castelló, Euskadi, Guadalajara, Jaén, Madrid, Mallorca, Navarra, Pontevedra, Teruel y Zaragoza pero también de Bolivia, Ecuador, Iparralde, Irlanda, Marruecos y Venezuela. Tiene esta cita un atractivo especial y que se fundamenta en haber sido capaz de movilizar sentimientos de reencuentro entre la familia pelotística desde una propuesta guiada por el espíritu integrador y humilde. Porque si bien esta cita es la más mediática, hay un trabajo de divulgación por los pueblos turolenses acompañados de exhibiciones y torneos. Teruel, con esta Asociación que preside Rafa Garcia, pelotari forjado en Pelayo, admirador de Rovellet y Eusebio, que sigue compitiendo a los 68 años acompañado de un equipo plurifuncional, y el apoyo del Ayuntamiento, se erige en la capital del reencuentro diríase que milagroso de un deporte secular.

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